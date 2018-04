Quelle: Amazon

Dass unser Konsum Angestellte von Lieferdiensten und Versandhändlern vor Schwierigkeiten stellt, lässt sich scheinbar nicht nur zur Weihnachtszeit beobachten. Allein vor den winterlichen Feiertagen müssen Zusteller in Deutschland 15 Millionen Pakete pro Tag ausliefern. Doch nicht nur dann wollen wir unsere Pakete so schnell wie möglich vor der Haustür haben. Erscheint ein neues Spiel, bestellen viele Gamer es bedenkenlos bei Amazon vor. Wehe es ist nicht am Veröffentlichungstag in unserem Briefkasten. Doch für diesen gemütlichen Service scheinen Amazons Angestellte einen hohen Preis zu zahlen, wie ein Undercover-Mitarbeiter der britischen The Sun erzählt haben will.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Amazon aufgrund von Berichten von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in eine Bredouille gerät. Um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, tarnte sich der britische Journalist James Bloodworth als Lagerarbeiter bei Amazon UK. Dafür leistete er regelmäßig Zehn-Stunden-Schichten und fand heraus, unter welch einem Druck die Mitarbeiter stehen würden:

"Die Leute pinkelten einfach in Flaschen, weil sie Angst davor haben, wegen eines "Leerlaufs" diszipliniert und gefeuert zu werden, nur weil sie aufs Klo müssen.", so der Journalist.

Amazon reagiert auf Vorwürfe

Die Lagerhalle erinnere ihn an einen Sicherheitscheck eines Flughafens. Vor Toilettengängen habe man die Mitarbeiter nämlich regelmäßig kontrolliert, um Diebstahl zu vermeiden. Hinzu komme der weite Weg zu den nächstgelegenen Toiletten. So seien manche Mitarbeiter bis zu zehn Minuten im 65.000 Quadratmeter großen Lagerhaus unterwegs, um sich zu erleichtern. Eine separate Studie der Seite Organise berichtet ähnliche Vorkommnisse und zitiert einen Mitarbeiter mit den Worten: "Ich trinke kein Wasser, weil ich keine Zeit habe auf Toilette zu gehen." Das Unternehmen fordere zudem von seinen Mitarbeitern, "120 Pakete in einer Stunde" zu verpacken.

Gegenüber dem Magazin Businessinsider äußerte sich das Unternehmen und stritt die Vorwürfe ab. So erfasse man Toilettengänge nicht zeitlich und es sei nicht bekannt, dass die Menschen, die sich gegenüber Organise äußerten, jemals bei Amazon arbeiteten. Weiter heißt es:

"Amazon bietet eine sichere und positive Arbeitsstelle für tausende von Menschen in Großbritannien. (...) Amazon bietet außerdem öffentliche Touren, sodass Kunden selbst sehen können, was passiert, wenn sie auf 'kaufen' klicken"

Sind wir Gamer daran schuld?

An Tagen wie dem Prime Day verkauft Amazon weltweit über 7 Millionen Produkte. Kein Wunder, dass viele Pakete verpackt werden müssen. Amazon weist zudem die zufriedensten Kunden im deutschen Handel auf. Das geht nicht ohne eine menge Mitarbeiter. Ob diese nun, wie der Journalist James Bloodworth, leiden müssen, damit unsere Games so schnell wie möglich in unseren Händen landen, weiß nur Amazon selbst.

Wie sieht es bei euch aus? Kauft ihr eure Videospiele bei Amazon, online digital oder geht ihr noch wie früher in Videospiel-Läden? Schreibt es uns in die Kommentare!