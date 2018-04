Die Ewoks: kleine, knuffige Bewohner des Planeten Endor, die fast schon einem Teddybär gleichen. Die können einem doch ganz gewiss nichts anhaben... oder etwa doch? Zumindest in Star Wars Battlefront 2 werden die Ewoks seit kurzem zu fiesen Jägern, die den Sturmtruppen das Fürchten lehren.

Laserschwerter und Blaster: Star Wars Battlefront 2 bietet jede Menge Action

Seit wenigen Tagen ist in Star Wars Battlefront 2 eine neue Saison am Start, die unter anderem den kostenlosen Spielmodus "Ewok Hunt" hinzugefügt hat. Ganz nüchtern betrachtet handelt es sich dabei um einen klassischen "Last Man Standing"-Modus, bei dem eine Gruppe von Sturmtruppen gegen eine Meute von Ewoks überleben muss. Die Entwickler von Dice haben sich jedoch ein paar Besonderheiten ausgedacht.

Zum einen werden Sturmtruppen, die von den gegnerischen Ewok-Spielern getötet werden, selbst zu Ewoks und müssen fortan Jagd auf ihre ehemaligen Freunde machen. Zum anderen findet der gesamte Spielmodus in absoluter Dunkelheit statt. Als Sturmtruppen-Mitglied verfügt ihr lediglich über einen Blaster und eine Taschenlampe, die jedoch ständig neu aufgeladen werden muss. Dadurch entsteht eine für Star Wars Battlefront 2 sehr ungewöhnliche Atmosphäre:

(Quelle: YouTube, The Epic Comar)

Besonders fies: Als Sturmtruppler seid ihr auf die Ego-Perspektive beschränkt, während die Ewoks aus der Third-Person-Perspektive gespielt werden. Die Endor-Bewohner können zudem in der Nacht besser sehen und haben Blendgranaten bei sich. Vor allem Letztere sind eine sehr gute Möglichkeit, um dem Beschuss der Sturmtruppen auszuweichen und sie anschließend von hinten anzugreifen.

Zurück aber zu den Sturmtruppen selbst: Sobald ihr nur noch als einziger übrig seid, verwandelt sich Star Wars Battlefront 2 in eine horrorähnliche Erfahrung. Ihr sprintet von A nach B, hört euren schweren Atem unter der Maske und überall die Geräusche von ankommenden Ewoks - da kommt so manche Hand durchaus schnell ins Schwitzen. Wenn ihr dann noch einen Ewok mit eurer Taschenlampe im Dickicht gerade so anleuchtet, dann wandert das Herz nur allzu schnell in die Hose.

Den "Ewok Hunt"-Modus können übrigens alle Besitzer von Star Wars Battlefront 2 kostenlos spielen. Hättet ihr Lust darauf, als Sturmtruppen-Soldat vor Ewoks wegzulaufen? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!