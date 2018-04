"Nein, das ist nun mein Karton!" (Bildquelle: @3dgSmmChJsofvzk via Twitter)

Katzen mögen Kartons und andere Boxen. Das ist sicherlich keine Neuigkeit, aber wie reagiert des Internets liebstes Haustier auf Nintendo Labo? Katzenbesitzer auf der ganzen Welt haben das einmal für euch genauer untersucht.

So funktioniert Nintendo Labo erst einmal ohne Katzen:

Zur Erinnerung: Bei Nintendo Labo handelt es sich um den neusten Streich von Nintendo, der nicht so ganz dem klassischen Videospiel entspricht. In erster Linie müsst ihr in Labo mit Pappe basteln und selbst kreativ werden. Wie genau das abläuft, haben wir für euch in der Vorschau "Nintendo Labo ausprobiert: Der kreative Bastelspaß im Selbsttest!" geklärt.

"Was ist denn nun mit den Katzen?": Richtig. Die Vierbeiner sind durchaus angetan vom Pappbausatz der Labo-Versionen und wissen, wo ihr Platz ist:

Nur manchmal könnte es echt schwer sein, den Bausatz entsprechend zusammenzubasteln, wenn die Katze eigene Ideen hat:

It hasn't even been an hour pic.twitter.com/7orY12T0R1 — JC Fletcher (@jcfletcher) 20. April 2018

"Es ist noch nicht mal eine Stunde her."

Wenn es dann mal doch mit dem Basteln klappt, dann kann es aber durchaus sein, dass eure Katze selbst spielen möchte. Auf ihre Art und Weise natürlich:

(Quelle: YouTube, SwitchForce)

Ab und an ist zur Vorsicht geraten, denn manche Katze ist dem RC-Auto nicht ganz wohlgesonnen:

Der Twitter-Nutzer Matt White hat derweil den eigentlichen Geheimplan von Nintendo entdeckt: Labo ist nur dazu da, um Katzen zu nerven.

As far as I can tell @NintendoAmerica #Labo is just another way for children to annoy the cat. pic.twitter.com/k3glXuRJRs — Matt White (@MattWhiteCCIE) 21. April 2018

Naja, dann halt doch wieder ab in den Karton und sich wohlfühlen:

Solltet ihr selbst eine Katze besitzen und Nintendo Labo vorbestellt haben, dann solltet ihr am kommenden Freitag besonders gut auf sie aufpassen. Nicht, dass sie am Ende euren Bausatz beschlagnahmt.