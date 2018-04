Er ist der aktuelle Twitch-Star, ist mit US-Rapstar Drake befreundet und gilt als ziemlich gut in Fortnite: Die Rede ist natürlich von Ninja, der am vergangenen Wochenende ein eigenes, professionelles Fortnite-Turnier veranstaltet hat. Beim Ninja Vegas 2018 zeigt sich jedoch, dass Ninja auch noch etwas zu lernen hat.

Das Turnier ist dabei etwas ganz besonderes: Zum einen wurde die Match-Teilnehmerzahl auf 75 begrenzt und zum anderen gab es für den Kill an Ninja satte 2.500 US-Dollar und für den Gesamtsieg noch einmal 2.500 US-Dollar. Sollte Ninja gewinnen, würde sein Kopfgeld im nächsten Match steigen, bis hin zu einer Maximalgrenze von 30.000 US-Dollar. Dazu ist es allerdings nicht gekommen.

Im gesamten Turnier konnte Ninja nur ein Match für sich entscheiden und zweimal knapp den zweiten Platz sichern. Eine durchaus respektable Leistung, wobei sich mache Fans schon etwas mehr von ihrem Vorbild erhofft haben. Allerdings hat sich im Laufe des Turniers herausgestellt, dass Ninja zwar ein guter Spieler ist, aber am Ende des Tages immer noch ein Streamer, der in erster Linie für Unterhaltung sorgen möchte.

Anders sieht es da bei Spielern aus, die ein Interesse am professionellen E-Sports zeigen und dort zukünftig eine Rolle spielen möchten. Deren Vorgehensweise ist ein Stück weit anders und das zahlt sich aus, wie etwa beim Spieler Blind, der im Turnier gleich zwei Matches gewinnen konnte.

In einem Interview mit The Verge verrät Blind, der noch nicht seine Identität bekanntgegeben möchte, dass er am Turnier teilgenommen hat, um die Aufmerksamkeit von Profi-Teams auf sich zu ziehen. Aktuell stehe er nun in Verhandlungen, um zukünftig professionell Fortnite zu spielen.

Für die vielleicht größte Überraschung des Abends hat der Sieg von 4DRStrom gesorgt. Anders als viele es aufgrund seiner Fähigkeiten erwartet haben, handelt es sich dabei um einen 14-jährigen, der stolze 2.500 US-Dollar mit nach Hause nehmen darf:

Und obwohl der Abend von Ninja nicht mit ganz so vielen Erfolgen gekrönt gewesen ist, kann er sich freuen, dass er zum wiederholten Male den Twitch-Zuschauer-Rekord gebrochen hat. Zwischenzeitlich haben laut ESPN über 667.000 Zuschauer eingeschaltet - Wahnsinn!

Das Ninja Vegas 2018 war neben der Kopfgeldjagd auf Ninja außerdem ein guter Testlauf für zukünftig große Fortnite-Turniere. Wann Entwickler Epic Games den ersten Schritt in diese Richtung wagt, ist aber noch unbekannt.