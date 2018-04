Mit Ready Player One hat Regisseur Steven Spielberg gerade erst einen Film in die Kinos gebracht, in der die Bürger einer dystopischen Zukunft immer mehr in die virtuelle Realität flüchten. Dabei spielen auch Videospiele eine große Rolle, mit denen sich Spielberg aber offenbar gar nicht so gut auskennt. In einem Interview mit Kyodo behauptet er zum Beispiel, Mario auf der PlayStation gespielt zu haben.

Auch für Spielberg in Zukunft gut zu wissen: So findet ihr Yoshi in Super Mario Odyssey

Auf die Frage des japanischen Nachrichtenmagazins hin, ob Spielberg schon einmal selbst ein VR-Spiel ausprobiert hat, hat der Regisseur mit den folgenden Worten überrascht:

"Ich habe Mario und solche Dinge auf der PlayStation gespielt. Als ich es das erste Mal probiert habe, wollte ich die VR-Brille gar nicht mehr abnehmen."

Wer sich auch nur ein wenig mit der Videospielbranche auskennt, wird feststellen, dass dem Filmemacher hier ein kleiner Fehler unterlaufen ist: Mario gehört zu Nintendo und ist damit, abgesehen von einem Mobile-Ausflug, nur auf den eigenen Plattformen zuhause. Die PlayStation kennt der Klempner nur von Außen. Das gilt auch für die Virtuelle Realität, wie Entwickler Miyamoto schon vor etlichen Monaten klar gestellt hat.

Wie ist es also zur Verwechslung in Spielbergs Aussagen gekommen? Nun, zum einen könnte er einfach geflunkert haben und selbst noch nie eine VR-Erfahrung mitgemacht haben. Andererseits hat er vielleicht auf der PlayStation VR ein Jump'n'Run-Spiel gespielt und es automatisch mit Mario gleichgesetzt. Oder aber er hat vor kurzem in Tokyo Mario Kart in VR ausprobiert - das existiert nämlich tatsächlich als Arcade-Version.

Was auch immer sich Steven Spielberg bei seiner Aussage gedacht hat, die Lösung bleibt vorerst verborgen. Der Regisseur hat sich bislang nicht wieder dazu geäußert. Vielleicht war es ja am Ende nur ein Übersetzungsfehler.