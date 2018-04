Wie würde wohl eine Runde Counter-Strike - Global Offensive ablaufen, wenn alle Spieler in der virtuellen Realität wären? Diesen Gedanken hat der YouTuber Crowbcat verfolgt und mithilfe der VR-Spiele Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades und Pavlov VR ein kleines Experiment gewagt.

Ob man sich in VR auch so über seltene Skins freuen würde?

Die Idee: Counter-Strike - Global Offensive in Virtual Reality. Allerdings nicht als simpler Port. Stattdessen soll alles von Steuerung bis hin zu Animationen und Spielgefühl angepasst werden. Wie das aussehen kann, zeigt euch das Video:

(Quelle: YouTube, Crowbcat)

Die Veränderungen sind sofort ersichtlich: Waffen wechselt ihr direkt mit euren Händen, ihr ladet selbst euer Magazin nach, müsst den Code bei der Bombe manuell eintippen und seid generell langsamer unterwegs. Alles wirkt durch die direkte Steuerung mithilfe der VR-Controller intensiver und realistischer, aber auch weniger überschaubar und definiert.

Counter-Strike als komplette Umsetzung für die virtuelle Realität würde im Falle von Crowbcat ein ganz anderes Spiel bedeuten, welches vielleicht nicht mehr ganz so der E-Sports-Renner wäre. Interessant wäre das Spielgefühl aber allemal - vor allem, wenn ihr mitten im Gefecht dem Gegner das Magazin aus der Waffe stehlen könntet.

Ob Entwickler Valve jemals Counter-Strike - Global Offensive in die virtuelle Realität holt, bleibt abzuwarten. Was haltet allerdings ihr von der Vorstellung, in Zukunft einen Multiplayer-Shooter auf diese Art und Weise spielen zu können? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!