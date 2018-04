God of War ist ein tolles Spiel - darüber sind sich fast alle einig. Kratos' Vaterkünste lassen allerdings zu Beginn durchaus Raum für Verbesserung. Das hat auch das Internet erkannt und ist belustig darüber, dass Kratos regelmäßig "Boy" oder im deutschen "Junge" zu seinem Sohn sagt.

Nicht nur Kratos' Sohn ist neu: Im Video stellen wir euch das Kampfsystem ausführlich vor

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Im neuen God of War ist Kratos nicht alleine unterwegs. An seiner Seite befindet sich sein Sohn Atreus, den er jedoch die meiste Zeit lediglich mit "Boy" anspricht. Das geht teilweise so weit, dass der Ausruf mehrere Male direkt nacheinander kommt. Wer davon nicht genug bekommt, für den hat YouTube bereits eine Lösung:

Doch damit nicht genug. Das Internet, allen voran die "Social Media"-Plattformen haben längst das Potential von Kratos erkannt.

God of War (2018) pic.twitter.com/HoqZbb5iyd — Sam Prell (@SamPrell) 24. April 2018

Der Streamer Mitchiijohn hat daraufhin mal mitgezählt: In vier Stunden hat Kratos satte 36 Mal zum Wort Boy gegriffen - Respekt!

Fun stream! God of War so far is great! Only ended stream because controller died and cable is shorter than my standards to reach :(



So i'm doing a tally for how many times Kratos says 'Boy' 4 hours in, we at 36. pic.twitter.com/xK5ohRJDo6 — Mitchiijohn 🎃👻 (@MitchiiJohn) 24. April 2018

"Witziger Stream! God of War ist soweit echt großartig. [...] Ich mache eine Bilanz, wie oft Kratos "Junge" sagt. 4 Stunden und wir sind bei 36!"

"Bloß eine Geschichte über einen Mann und seinen Jungen.. ähem. Über einen Mann und seinen Sohn."

Wir alle waren halt mal jung:

Vielleicht ist aber auch God of War der falsche Name für das Spiel?

This is an obvious joke I'm sure plenty have made, but I needed to make sure someone put the proper work in. pic.twitter.com/ND4gVrfnHi — Justin McDaniel (@JUSTINtime4aLAF) 24. April 2018

"Das ist ein so offensichtlicher Witz, dass ihn sicherlich schon viele gebracht haben. Ich muss aber sichergehen, dass sich auch jemand die entsprechende Mühe dafür gibt."

Etwas übertrieben, aber vielleicht auch nicht ganz so sehr an der Wahrheit vorbei:

All of God of War’s dialogue:



Atreus: “Father, (legitimate query or information)!”



Kratos: “Shut up, boy.” — 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕝 𝔸𝕟𝕠𝕟𝕪𝕞𝕠𝕦𝕤 (@KhailAnonymous) 24. April 2018

"Der ganze Dialog von God of War - Atreus: "Vater, (berechtigte Fragen oder Informationen)!". Kratos: "Halt den Mund, Junge!""

Wie gefällt euch bislang die Vaterfigur von Kratos? Habt ihr auch schon bemerkt, wie oft er Boy oder Junge sagt oder achtet ihr schon gar nicht mehr darauf? Verratet es uns doch in den Kommentaren!