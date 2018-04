Nach fast 129 Jahren kehrt Nintendo zu den Wurzeln des Unternehmens zurück und setzt auf Spaß aus Papier. Was damals Spielkarten waren, sind heute merkwürdige Kreationen aus Karton.

Als hätte Nintendo mit der Ankündigung der Switch die Welt nicht schon genug in Erstaunen versetzt, legt der Spiele-Gigant mit Nintendo Labo noch einmal nach und ist erneut in aller Munde. Wieder einmal handelt es sich um eine Idee, wie sie eigentlich nur von Nintendo kommen kann: "Nintendo Switch"-Zubehör aus Pappe. Die Kombination aus Karton-Spielzeug und der tragbaren Konsole wirkt verrückt, doch entpuppt sich auf den zweiten Blick als äußerst clever.

Im Test haben wir uns nicht nur genau angeschaut, was sich im sogenannten Multi-Set von Nintendo Labo befindet, sondern den Spaß, der aus Aufbau und Spiel resultieren soll, genauestens unter die Lupe genommen. Hierfür haben wir uns Hilfe vom jüngeren Teil der Zielgruppe geholt.

Gemeinsam mit zwei weiteren Testkandidaten im Alter von sechs und zwölf Jahren wurde gefaltet, gebastelt und gespielt und sowohl der Spaß-Faktor, als auch die praktische Anwendbarkeit von Nintendo Labo geprüft. Was hinter der außergewöhnlichen Idee von Nintendo steckt, erfahrt ihr nun hier.

Definitiv etwas Neues

Trotz diverser Videos, die seit Wochen bereits Inhalte der Box zeigen, ist die Aufregung beim ersten Auspacken des Multi-Sets natürlich groß. Ganz anders als bei traditionellen Videospielen, ist bei Nintendo Labo das eigentliche Spiel schon fast Nebensache und nimmt in der überraschend schweren Kiste kaum Platz ein. Daneben findet ihr noch eine Tüte mit allerhand Bändern und Aufklebern. Den wesentlichen Teil der Box füllt ein großer Stapel Karton-Bögen.

Das Spiel nimmt nicht nur in der Packung einen vergleichsweise kleinen Teil in Anspruch.

Bereits hier sticht eine besondere Sorgfalt ins Auge, die ihr von Nintendo-Spielen bisher eher softwareseitig erleben konntet. Alle Bögen passen genau in die Umverpackung und sind ansprechend bedruckt. Kleine Symbole und Buchstaben kennzeichnen eindeutig die Zugehörigkeit zu einer Kreation. Zusätzlich erleichtern Farben die Unterscheidung.

Ganz ohne das Spiel geht es dann allerdings doch nicht. Dieses teilt sich in drei Kategorien ein: Bauen, Spielen, Entdecken. Hier erwartet euch jeweils das, was ihr anhand der Begriffe erwarten würdet. Im Bereich Bauen findet ihr Videoanleitungen zu allen Spielzeugen. Wählt ihr Spielen, erweckt ihr eure Kreationen zum Leben. Die Kategorie Entdecken beherbergt alles, was darüber hinaus geht. Hier befinden sich beispielsweise Ideen zur weiteren Gestaltung.

Bauen

Ohne zu viel zu verraten, seid euch sicher, dass ihr vermutlich einen Großteil eurer Zeit mit Nintendo Labo damit verbringt, zu basteln. Bevor eure Spielsachen durch HD-Rumble, Infrarotkamera und Bewegungssensoren der Joy-Cons zum Leben erweckt werden, wollen sie erst einmal zusammengefügt werden. Könnt ihr absolut nichts mit dem Ausstanzen und Verbinden von Karton anfangen, ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ihr damit Spaß haben werdet, es ist allerdings auch nicht besonders wahrscheinlich.

Die Anweisungen sind klar formuliert und gehen auf anspruchsvolle Schritte besonders intensiv ein.

Ähnlich wie das Zusammensetzen eines Puzzles hat auch das Basteln mit Nintendo Labo etwas Entspannendes an sich. Die Neugier auf das Endprodukt ist ein guter Antrieb und sämtliche Arbeitsschritte werden wunderbar detailliert erklärt. Auch die Jüngeren haben hier kaum Schwierigkeiten, benötigen allerdings je nach Alter und Ausprägung der Feinmotorik hin und wieder etwas Hilfe. Ganz alleine funktioniert das Basteln eher bei älteren Kindern. Doch auch hier gibt es gelegentlich Stolpersteine oder Verständnisfragen. Diese sind allerdings eher der Komplexität mancher Bauteile und nicht der Verständlichkeit der Anleitung geschuldet.

Und eigentlich ist das gemeinsame Basteln sowieso schöner. Eltern sollten sich die Chance nicht entgehen lassen, hier zusammen mit den Kids aktiv zu werden. Kooperatives Verhalten, Erkennen komplexer Formen und filigrane Abläufe werden mit Nintendo Labo auf spielerische Art trainiert, wodurch ein pädagogischer Effekt häufig deutlich spürbar ist. Und auch wenn ihr alleine bastelt, ist der Weg zum Ziel unterhaltsam und wird dabei durch angenehme Fahrstuhlmusik begleitet.

Spielen

Ist eine Kreation aus Karton erst einmal fertig, ist die Freude natürlich groß, das neugewonnene Spielzeug in Aktion zu sehen. Habt ihr beispielsweise die Angelrute komplett gebaut, könnt ihr anschließend Fische auf dem Display fangen. Ist das Motorrad erst einmal gebastelt, dreht ihr damit Runden auf einer digitalen Strecke. Insgesamt befinden sich fünf übergeordnete Bastelarbeiten im Multi-Set.

Die fertigen Spielsachen setzen die Funktionen der Switch auf verblüffende Weise in Szene.

Wie hoch der jeweilige Unterhaltungsgrad ist, hängt davon ab, mit welchem Exemplar ihr euch beschäftigt. Seid ihr kreativ, kann das Klavier euch sicher einige Stunden unterhalten. Abseits davon solltet ihr allerdings keine allzu ausgiebige Spielerfahrung im klassischen Sinn mit den Labo-Spielsachen erwarten. So bietet das Motorradrennen beispielsweise drei Cups aus je drei Strecken und fällt somit recht kurz aus.

Wirklich schlimm ist der teils arg knappe Umfang allerdings so gar nicht. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen befinden sich viele Zusatzspiele und -Funktionen im Gepäck, wie beispielsweise ein kreativer Streckeneditor für das Motorrad. Zum anderen setzt Nintendo Labo eben nicht nur auf Spielvergnügen auf dem Bildschirm, sondern auch auf den Spaß beim Basteln und Entdecken.

Entdecken

Habt ihr alle Spielsachen aus dem Multi-Kit fertig gebastelt und ausprobiert, beginnt im Grunde ein neues Kapitel für euch. Ab hier öffnet euch Nintendo Labo gleich mehrere Türen. Unter dem Menüpunkt "Entdecken" verbirgt sich ein umfangreiches Angebot, das euer Erlebnis mit den Kartonarbeiten vertieft und bereichert.

Absolvierte Lektionen schalten weitere frei.

Für jedes Spielzeug warten hier zahlreiche Erweiterungsideen, Hintergrundinfos oder auch Erklärungen über die Funktionsweise. Letzteres ist für Kinder natürlich unheimlich spannend, da sie hier etwas über Bewegungssensoren, Infrarotkameras, aber auch rudimentäre Logiksysteme lernen können. Innerhalb des spielerischen Kontexts setzt Nintendo Labo auf die natürliche Neugier und was noch besser ist: Es inspiriert!

In diesem Video zeigt Nintendo, wie ihr mithilfe von Karton und der mitgelieferten Software auch spielend leicht selbst Spiele erfinden könnt:

Zum einen lassen sich mit der Toy-Con-Werkstatt selbst einfachere Programmierungen vornehmen, die in Verbindung mit den bestehenden oder selbst erfundenen Spielsachen zum Leben erweckt werden. Zum anderen regt das Spiel durch Videos und Hilfestellungen dazu an, die Kartonkreationen nach eigenem Ermessen zu dekorieren. Reparaturtipps, sowie Materialvorschläge und teils unkonventionelle Gestaltungsmöglichkeiten werden detailliert erklärt und anhand von Beispielen vermittelt. So wird das Spiel vor dem Bildschirm auch noch nach Fertigstellung der Spielsachen angeregt.

Fakten:

das Multi-Kit enthält das Spiel und Bastelmaterial

plus: Material für eigene Ideen

besonders sensible Bauteile sind mehrfach enthalten

5 Spielzeuge sind möglich: Haus, Klavier, Angel, Motorrad, RC-Auto

die Bauzeiten bewegen sich zwischen 20 Minuten und 4 Stunden

Nintendo Labos Spielprinzip stützt sich auf Bauen, Spielen und Entdecken

die Erklärungen und Anleitungen sind leicht verständlich

kleinere Kinder benötigen etwas Hilfe beim Aufbau

erhältlich für Nintendo Switch

