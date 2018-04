Ein mächtiger Baum erhebt sich über alles andere: Yggdrasil, die Weltenensche. Zu ihren Wurzeln liefern sich drei Gruppen einen verbitterten Kampf ums nackte Überleben. Das erwartet euch in Rend.

Was bekommt ihr, wenn ihr World of Warcraft mit Wildstar kombiniert? Anscheinend ein ziemlich interessantes Konzept. Gemeint sind hier allerdings nicht die Videospiele selbst, sondern deren Entwickler, denn daraus besteht Frostkeep, das Studio hinter dem bald in die Alpha-Phase startenden PC-Spiel Rend. Wir haben ihnen auf der diesjährigen Quo Vadis einen Besuch abgestattet und ein Auge auf dieses ungewöhnliche Survival-Spiel geworfen.

Obwohl es sich noch in der Pre-Alpha befindet, sieht das Spiel schon ziemlich einladend aus. Seht selbst:

Drei Fraktionen bekämpfen sich in Rend. Sie unterscheiden sich eigentlich nur in den Farben, allerdings hatten die Spieler etwas andere Pläne. Entwickler und Mitbegründer des Studios, Jeremy Wood, plaudert aus dem Nähkästchen: "Alle im Forum und im Discord-Channel waren nett zueinander, bis wir die Fraktionen vorstellten. Am nächsten Tag hatten sich bereits verfeindete Lager gebildet. Fast schon militärisch organisierte Order-Mitglieder, die freundlichen, hilfsbereiten Revenants und dann die chaosliebende Trolle der Conclave. Diese Charakteristika haben wir dann wiederum in die Hintergrundgeschichte der Fraktionen eingebunden."

Drei Steine und ein Baum

Ihr startet in einer sicheren Zone an einer der Spitzen der dreieckigen Karte, eine nette Abwechslung im Vergleich zu anderen Spielen des Genres, in dem ihr gleich zu Anfang den Wölfen beziehungsweise anderen Spielern vorgeworfen werdet. Unter einer schützenden Kuppel baut ihr gemeinsam mit bis zu 19 anderen Mitgliedern eurer Fraktion eine Basis auf, mit dem sogenannten Divinity Stone im Zentrum. Dieser große Stein ist mit Abstand der wichtigste Gegenstand im Spiel. Füllt eure Fraktion ihn mit genug Energie, gewinnt ihr. Ja, ihr habt tatsächlich richtig gelesen, dieses Survival-Spiel hat ein Ende.

Anhand der leuchtenden Runen auf dem Stamm des Weltenbaums könnt ihr ablesen, wie viel Energie ihr bereits gesammelt habt und wie viel ihr noch bis zum Sieg braucht.

Die drei Fraktionen sammeln also tage- oder wochenlang um die Wette diese Energie, aber so richtig spannend klingt das nicht, oder? Abgesehen von normalen Konfrontationen in der offenen Spielwelt fallen regelmäßig die Schutzschilde aus und die Fraktionen können sich nach Herzenslust so richtig auf die Mütze geben. Hierbei könnt ihr euch auch gegenseitig Energie oder sogar Technologien stehlen und so die Karten neu mischen. Endet eine Partie, verliert ihr zwar euren Charakter und Fortschritt, allerdings arbeiten die Entwickler an einem System, dass euch auch über die Spielrunden hinaus belohnt.

Anpassungsoptionen mit Tiefgang

In jeder Partie könnt ihr euren Charakter anders aufbauen. Das Kampfsystem ist einem Third-Person-Shooter nachempfunden, wenn auch mit Bögen und Armbrüsten, statt mit modernen Pistolen oder Gewehren. Zusätzlich könnt ihr in zwei von vier Talentbäumen Punkte vergeben. Als Magienutzer steht dann beispielsweise einem Trip in die Geisterwelt nichts mehr im Weg.

In einem Spiel, das den Fokus auf den Fraktionenkonflikt legt, dürfen Belagerungen und die dazugehörigen Katapulte und Ballisten natürlich nicht fehlen.

Ausrüstung bekommt ihr durch ein umfangreiches Abbau-, Aufbau- und Handwerkssystem. Eure Fähigkeiten könnt ihr dabei ganz nach euren Wünschen spezialisieren.

In der von der nordischen Mythologie inspirierten Spielwelt mit aktuell zwölf Biomen laufen euch nicht nur menschliche Gegner über den Weg, sondern auch fantastische Kreaturen. Die wilden Bestien können euch allerdings nicht nur das Leben schwer machen, sondern auch gezähmt und dann teilweise sogar geritten werden.

Ein interessantes Versprechen der Entwickler zum Schluss: Rend soll weder Free2play werden, noch Miktotransaktionen beinhalten. Frostkeep will einfach nur ein gutes Spiel abliefern.

Meinung von Emily Schuhmann