In der neuen Ausgabe seiner Videoreihe „Boundary Break“ widmet sich der YouTuber Shesez dem Rollenspiel Kingdom Hearts 2 und deckt einige der kuriosen Methoden auf, derer sich Square Enix bei der Entwicklung bedient hat.

Sehenswert: Der Trailer zum kommenden Kingdom Hearts 3.

Immer wieder aufs neue ist es spannend, einen Blick hinter die Kulissen unserer liebsten Spiele zu werfen. Der YouTuber Shesez erfüllt uns diesen Wunsch in regelmäßigen Abständen und demonstrierte in der Vergangenheit etwa, wie detailverliebt Nintendo mit den Hintergründen in Mario Kart 8 umgegangen ist.

Nun hat sich Shesez einen Rollenspielklassiker vorgeknöpft: Im neuesten Teil seiner Reihe „Boundary Break“ nimmt euch der YouTuber mit hinter die Kulissen von Kingdom Hearts 2. Wie ihr sehen werdet, hat das Spiel aus dem Hause Square Enix zahlreiche interessante Geheimnisse zu bieten.

In über 24 Minuten entdeckt Shesez etliche Kuriositäten hinter den Kulissen von Kingdom Hearts 2. So sind viele der Levelabschnitte etwa recht klein, dafür aber sehr detailreich gestaltet. Aber was sind das eigentlich für auffällige Dreiecke unter den Levelböden? Handelt es sich um Shader-Probleme oder doch um Fixpunkte für Animationen? Und liegen da ... Final Fantasy-Bücher in der Gegend rum?

Mit Kingdom Hearts 3 ist mittlerweile der offiziell dritte Teil der Rollenspiel-Reihe auf dem Weg. Das Spiel soll für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin soll auf der nahenden E3 2018 im Sommer enthüllt werden.