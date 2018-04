Ist die Gefahr eines Kometen-Einschlages in Fortnite doch noch nicht vorüber? Entwickler Epic Games spielt seit dem aktuellen Update erneut mit den Gefühlen der Spieler. Neuerdings zeigen die bislang inaktiven Fernseher der Spielwelt ein merkwürdiges Testbild.

Wer aktuell sorgenlos durch die Welt von Fortnite hüpft, wird hier und da auf Fernseh-Geräte treffen, die das folgende Testbild wiedergeben:

Ein fast schon klassisches Fernseh-Testbild: Nur das Lama ist auffällig.

Hinzu kommt ein Rauschen und elektronische Geräusche, welches laut Reddit-Nutzern dem Notfall-System der USA ähneln soll. Dabei handelt es sich um einen Ton, der wiedergegeben wird, sollte etwa ein Nuklearschlag auf die Stadt Los Angeles erwartet werden:

(Quelle: YouTube, manpowertv)

Viele Spieler sind deshalb wieder davon überzeugt, dass Fortnite doch noch ein Kometeneinschlag bevorsteht. Untermauert wird dies mit angeblichen Codezeilen, die von einem "Meteordrop" und entsprechenden Nachschubkisten handeln:

Another evidence that the comet is probably a gamemode. pic.twitter.com/A9PqOs4CR4