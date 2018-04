Um euch in einen voll funktionsfähigen Roboter zu verwandeln, braucht es scheinbar nicht mehr als etwas Karton, Schnur und Fantasie. Doch reicht das für ein vollwertiges Spiel?

Nachdem ihr unseren Test Nintendo Labo - Multi-Set: Eine kleine Kiste voller Wunder gelesen habt, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass auch das zweite Set, das Nintendo unter der neuen Marke Nintendo Labo ins Rennen schickt, einiges zu bieten hat. Ganz so einfach ist die Rechnung allerdings nicht.

Das Nintendo Labo - Robo-Set beinhaltet im Gegensatz zum Nintendo Labo - Multi-Set nicht mehrere Spielsachen, die ihr aus Karton bauen könnt, sondern im Wesentlichen einen einzigen Roboter-Anzug, der in Verbindung mit Nintendo Switch spielbar wird. Ob das genau so viel Spaß macht wie das erste Set, wollen wir euch hier verraten.

Transformation eingeleitet

Bei Nintendo Labo steht vor dem eigentlichen Spiel erst einmal einiges an Bastelarbeit auf dem Programm. So auch beim Robo-Set. Für den Aufbau eures Roboteranzugs solltet ihr locker mal drei bis vier Stunden einplanen. Dabei sind die Arbeitsschritte in angenehm portionierte Segmente unterteilt und die Aufgaben lassen sich oftmals zu zweit etwas schneller erledigen.

Manche Arbeitsschritte wiederholen sich ein paar Mal.

Generell gilt für das Robo-Set das gleiche wie für das Multi-Set: Gemeinsam ist der Spaß um ein Vielfaches größer, zumal Kinder sowieso Hilfe benötigen. Natürlich ist der Umfang der Unterstützung abhängig vom Alter der Bastelnden. Doch auch bei älteren Kids kann es hier und da zu Verständnisfragen kommen.

Ein spannender Faktor während des Aufbaus ist der Blick hinter die Kulissen. Der Anzug ist nämlich so konzipiert, dass ihr leicht nachvollziehen könnt, warum die farbigen Schnüre eure Bewegungen später ins Spiel übertragen können. Einen lehrreichen Effekt kann man also auch dieser Kreation nicht absprechen.

Knappe Kiste

Ist der Roboter-Anzug fertiggebastelt und fachgerecht montiert, steht ihr vor dem Fernseher und startet das Spiel. In einem abgesteckten Areal bewegt ihr einen gigantischen Roboter, der eure Bewegungen einigermaßen direkt übernimmt. Da das Verhalten der Arme und Beine über Seilzüge und somit prinzipiell nur in zwei Richtungen übertragen wird, fühlt sich die Steuerung irgendwie steif an. Auch das Auslösen bestimmter Manöver, wie etwa ein Rundflug, lassen sich nicht wirklich präzise aktivieren.

Auf dem Rücken des Roboters lässt sich ablesen, wie sich die Gewichte im Rucksack bewegen.

Ganz ehrlich: So richtig befriedigend ist das Roboter-Spiel nicht, fühlt es sich doch eher wie ein Minispiel an. Glücklicherweise gibt es zusätzliche Modi, die den Spaß noch etwas ausweiten. So könnt ihr in der Werkstatt die Darstellung des Roboters anpassen, indem ihr eine Kartonschraube in das Rückenteil steckt und dreht. Oder aber ihr stellt euch einer von mehreren Prüfungen. Auch ein Modus für zwei Spieler ist möglich. Jedoch benötigt ihr hierfür neben einem zweiten Paar Joy-Cons auch einen zweiten Anzug. Diesen könnt ihr aktuell noch nicht einzeln kaufen. Habt ihr also keine Lust noch einmal den vollen Preis zu zahlen oder jedes Karton-Teil abzupausen, schaut ihr in die Röhre.

Inwiefern euch die zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalten, hängt vermutlich davon ab, ob ihr generell mit dem Robo-Set etwas anfangen könnt. Gefühlt fällt der Umfang deutlich geringer aus als es im Multi-Set der Fall ist. Ausweiten lässt sich das Spielerlebnis zwar auch hier, doch wie auch im ersten Set wird ab diesem Punkt eure Kreativität gefragt und nur wenig vorgegeben. Unter dem Menüpunkt Entdecken findet ihr Tipps zur Reparatur, Umgestaltungen oder auch zur Fehlerbehebung. Und auch die Toy-Con-Werkstatt ist mit im Gepäck und ermöglicht euch das Programmieren eigener Abläufe. Was ihr aus all dem macht, ist natürlich euch überlassen.

Meinung von Michael Krüger