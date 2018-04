Als Nintendo sein neues Produkt "Labo" zum ersten Mal vorgestellt hat, war die Reaktion weltweit verhalten. Die eine oder andere Augenbraue wurde hochgezogen, so mancher konnte sich ein verächtliches Grinsen nicht verkneifen. Spielzeug aus Pappe zum Selberbasteln? Wer braucht denn sowas und was soll daran so toll sein? Nun ...

In Japan ist Nintendo Labo schon im Handel. Es hat nicht lange gedauert, da haben kreative Spieler gezeigt, was man mit dem neuen Produkt alles anstellen kann. Die Vorlagen von Nintendo könnt ihr natürlich Schritt für Schritt befolgen und so umsetzen, wie es gedacht war - müsst ihr aber nicht! Denn eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wir zeigen euch hier schon mal ein paar ziemlich coole Kreationen, die ihre Erfinder stolz auf Twitter präsentieren. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr mit Nintendo Labo alles machen werdet!

Übrigens: Nintendo hat mit Labo wohl eine neue Zielgruppe erschlossen, die so sicher nicht auf dem Marketing-Plan stand. Es handelt sich dabei um Katzen. Die scheinen nämlich ganz besonders viel Spaß damit zu haben!

Werdet ihr euch mit Nintendo Labo befassen? Falls ja, zeigt uns unbedingt, welche kreativen Ideen ihr damit verwirklicht habt! Tauscht euch auch gerne in den Kommentaren darüber aus.