"Möge das Glück stets mit euch sein." Eigentlich sollten die Entwickler diesen Satz irgendwo im Spiel unterbringen, denn die Parallelen zu den berüchtigten Hungerspielen sind unübersehbar und machen erst den Reiz aus.

Den Namen Darwin haben vermutlich die meisten unter euch schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Entweder im Biologieunterricht als es um Evolution ging oder als Namensgeber der berühmt berüchtigten Darwin Awards, die die dämlichsten Todesfälle weltweit auszeichnen. Charles Darwin definierte die These des Überlebens, der am besten angepassten Individuen.

Herr Darwin wäre vermutlich Schirmherr aller Battle Royale-Spiele gewesen, aber welches passt zu euch?

Nur der Stärkste, Schnellste oder Klügste kann bestehen und genau auf dieser Grundidee basiert das Spiel Darwin Project von Scavenger Studios. Die ungewöhnliche Mischung aus Survival und Battle Royale ist seit dem 9. März im Steam Early Acess und Xbox Game Preview verfügbar, und das seit dem 21. April sogar kostenlos.

Kampf in der Kälte

Schauplatz des Spiels ist eine dystopische Welt, geplagt von Überbevölkerung und Klimakatastrophen. Als Vorbereitung auf eine bevorstehende Eiszeit wird ein neues Projekt, halb Wissenschaftsexperiment, halb Massenbelustigung, ins Leben gerufen. Das namensgebende "Darwin Project" fordert die Teilnehmer heraus, in der beißenden Kälte der kanadischen Rockies zu überleben. Auf dem Weg zum Sieg müsst ihr extremen Umweltbedingungen in der Arena trotzen, Fallen stellen und eure Gegner ausschalten.

Das sechseckige Spielfeld ist in sieben Zonen unterteilt und von einer reinweißen, unberührten Schneedecke überzogen. Im Laufe der meist knapp fünfzehn Minuten andauernden Partien färbt sich diese unschuldige Landschaft allerdings blutig rot. Dafür sind die insgesamt zehn Spieler verantwortlich, die mit Axt und Bogen in die Arena geworfen wurden. Aufgrund der stetig sinkenden Temperaturen und den Vorteilen des Fernkampfs müssen zahlreiche Bäume für Feuerholz und Pfeile das Zeitliche segnen. Natürlich will keiner der Kontrahenten dieses Schicksal teilen.

Die Tribute von Panem lassen grüßen

Vergleiche zwischen den erfolgreichen Genre-Kollegen Fortnite – Battle Royale und PlayerUnknown's Battlegrounds und der ebenso erfolgreichen Romanreihe "Die Tribute von Panem" sind zahlreich, allerdings besitzt nur Darwin Project eine der bedeutendsten Parallelen: den Spielmacher. Der "Show Director" bildet die Brücke zwischen den Teilnehmern und Zuschauern und ist Meister der Arena. In dieser Rolle kann der elfte Spieler Bomben regnen lassen, Zonen sperren oder sogar Vor- und Nachteile direkt an einzelne Charaktere vergeben.

Die Regisseure können Spieler gezielt ansprechen. Manche machen Individuen Angebote, andere locken mit sogenannten Electronics an einen Ort, wo es dann meistens zum Blutbad kommt.

Für Streamer oder deren Publikum sehr interessant: Twitch- und Mixer-Zuschauer können ebenfalls als Teil der Spielleitung mitmischen. So könnt ihr auch indirekt am Geschehen teilnehmen und über das Schicksal der armen Teufel in der Arena abstimmen oder Wetten platzieren. Welcher Spieler verdient eine lebensrettende Heilung? Welche Zonen soll der Regisseur sperren? Diese Kombination aus der Möglichkeit das klitzekleine bisschen Sadismus in einem auszuleben oder sich an nie gleiche Gegebenheiten anpassen zu müssen machen den Reiz des Spiels aus. Ein neuartiges Konzept mit Potenzial.

Meinung von Emily Schuhmann