Die meisten Rollenspiel-Fans wissen Bescheid: In The Witcher 3 - Wild Hunt gibt es mächtig viel zu tun. Zahlreiche Haupt- und Nebenmissionen wollen abgeschlossen, Romanzen geführt, wunderschöne Orte erkundet und Gwent-Karten gesammelt werden. Da kommt schnell eine Spielzeit von über 100 Stunden zusammen. Doch was hat man noch in The Witcher 3 zu tun, wenn man bereits 1.851 Stunden in der Spielwelt verbracht hat?

Laut einem Bericht von Kotaku hat Bruno Printz-Påhlson satte 1.851 Stunden seiner Zeit dem Rollenspiel The Witcher 3 gewidmet - inzwischen wahrscheinlich schon deutlich mehr. Doch was treibt den Mann nach all dieser Zeit weiter dazu an mit Geralt von Riva auf Monsterjagd zu gehen?

Für Printz-Påhlson scheint die Antwort einfach: "Die Qualität der Story und die Freiheit, deinen eigenen Weg zu beschreiten, unterscheidet es [The Witcher 3] von vielen Games, und das mag ich am meisten daran. Die Art, wie das Spiel dir Freiheit schenkt, ohne das die Geschichte darunter zu leiden hat".

Printz-Påhlson habe eine Vorliebe dafür in nicht mehr als einer Handvoll Games äußerst viel Zeit zu verbringen. So habe er beispielsweise 2.500 Stunden in Grand Theft Auto 5, 1.500 Stunden in The Elder Scrolls 5 - Skyrim und 600 Stunden in Fallout 4 verbracht.

Das Erstaunliche: Trotz der äußerst hohen Spielzeit von The Witcher 3 hat Påhlson noch nicht alle Erfolge des Spiels gesammelt. Momentan versuche er, jedes Monster-Nest in der Spielwelt zu zerstören. Ein Vorhaben, dem er in all den 1.851 Stunden nie richtig nachgegangen sei.

Auf die Frage von Kotaku-Reporter Ethan Gach, warum er nicht versucht habe alle Aktivitäten in einem Durchgang abzuschließen, antwortete Printz-Påhlson:"Darauf habe ich nie Wert gelegt. Ich wollte das Spiel so spielen, wie ich es für angenehm empfand. Nicht einfach herumlaufen und immer dasselbe machen". An der "New Game Plus"-Option sei er ebenfalls nie richtig interessiert gewesen, da er sich daran störe bereits zu Spielbeginn über alle wichtigen Mittel zu verfügen und sich alles leisten zu können.

Auch Mods würden das Spielerlebnis für ihn interesserant halten. So nutzt der "The Witcher"-Fan inzwischen drei Modifikationen. Eine Mod integriert Rüstungen aus The Witcher 2 - Assassins of Kings ins Spiel, eine weitere beeinträchtigt die Stärke der wirkbaren Zauber und die letzte nimmt Änderungen am HUD und der Benutzeroberfläche vor.

Zu The Witcher 3 kehre Printz-Påhlson vor alles deshalb immer wieder zurück, weil er sich beim Spielen eines anderes Spiels die Frage stellt: "Warum sollte ich das [Videospiel] spielen, wenn ich etwas [The Witcher 3] spielen kann, das viel besser ist?".