Nintendo Labo: 7 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

Nintendo wirft mal wieder mit kreativen Ideen um sich. Die ungewöhnliche Kombination aus Software, selbstgebasteltem Spielzeug aus Pappe und der Einbindung einer Konsole erregt Aufmerksamkeit.

Wenn Nintendo eines schon immer egal war, dann sind das Unkenrufe von Kritikern, die sich über ungewöhnliche Ideen des japanischen Konzerns lustig machen. Nicht immer werden solche Ideen auch zu Erfolgen, aber wohl kein anderer Publisher traut sich so weit in die Tiefen unerforschter Marketing-Gewässer vorzudringen. Und wenn sich dann herausstellt, dass eine Idee tatsächlich funktioniert, unkt bald niemand mehr.

Aktuell ist Nintendo Labo in aller Munde. Was das ist? Ihr bekommt vorgefertigte Bastel-Sets aus Pappe, die ihr euch dank genauer Anleitung zu allen möglichen Konstrukten zusammenstellen könnt. Hinzu kommt spezielle Software, die die Joy-Cons und den mobilen Bildschirm von Nintendo Switch zum Teil des neuen Spielzeugs machen. Wir haben die ersten beiden Sets bereits ausführlich getestet und auch schon das Netz durchstreift, um euch zu zeigen, welche kreativen Ideen manche User mit Nintendo Labo umsetzen. Hier geht's zu den Artikeln:

Das sieht schon alles interessant aus und verspricht, auf ganz eigene Weise Spielspaß zu vermitteln. Bevor ihr euch jetzt aber Hals über Kopf ins Vergnügen stürzt, solltet ihr einige wichtige Dinge über Nintendo Labo wissen. Damit wollen wir euch helfen, eine klarere Vorstellung von dem Produkt zu bekommen und euch eure Kauf- oder eben "Nicht Kauf"-Entscheidung zu erleichtern.

Zwar aus Pappe, aber dennoch nicht günstig

Die Bauteile von Nintendo Labo bestehen tatsächlich nur aus Pappe. Es gibt die eine oder andere Konstruktion, die mit Schnüren verbunden wird, aber das Hauptmaterial ist und bleibt Pappe. Dazu gibt es noch jeweils die passende Software, die jedoch vom Umfang her recht sparsam ausfällt. Weniger sparsam ist der Preis, denn Nintendo Labo ist nicht günstig.

Die aktuellen Pakete rangieren zwischen 64 und knapp 75 Euro. Zusätzlich gibt es noch ein sogenanntes Design-Paket, das in erster Linie Aufkleber und Schablonen enthält. Mit knapp zehn Euro wird auch hierfür ein durchaus stolzer Preis verlangt. Kurzum: Nur, weil Nintendo Labo hauptsächlich aus Pappe besteht, solltet ihr nicht von einem günstigeren Preis ausgehen. Speziell das Robo-Set fällt tatsächlich teurer als als jedes herkömmliche Triple-A-Spiel.

Es ist kein Videospiel im herkömmlichen Sinn

Nintendo Labo ist ein Konzept. Es besteht vordergründig aus drei Komponenten: Den Bauteilen aus Pappe, Nintendo Switch mitsamt Joy-Cons und spezieller Software, die jedem Set beiliegt. Nun möchte man meinen, sobald Software im Spiel ist, geht es darum, ein klassisches Videospiel zu erleben. Dem ist aber nicht so. Nintendo Labo ist etwas gänzlich Neues, das zwar Soft- und Hardware benötigt, aber im Endeffekt nur sehr wenig mit einem typischen Videospiel gemeinsam hat.

Erwartet also keine ausladenden Abenteuer, die euch 40 Stunden oder länger an den Bildschirm fessen. Der Bildschirm wird hier Teil des Spielzeugs selbst, er ergänzt, er vervollständigt. Jedoch gibt es kein Ziel, kein "von A nach B kommen". Die Erfahrung und der daraus resultierende Spielspaß entstehen aus dem Basteln, dem Erschaffen von Kreationen und der Freude darüber, wie alles gemeinsam miteinander ein großes Ganzes ergibt und auch funktioniert.

Ideal, wenn ihr gemeinsam mit Kindern spielen wollt

Wenn ihr Kinder habt, ist Nintendo Labo eine gute Wahl, um gemeinsam mit ihnen spielerisch neue Welten zu erforschen. Labo spricht etwas in uns an, wie es zum Beispiel auch Lego-Bausteine tun. Allein sind sie nur bunte Gegenstände ohne Sinn und Zweck. Zusammengebaut entsteht etwas Greifbares, etwas Benennbares. Das ist auch mit Nintendo Labo der Fall.

Die Anleitungen sind in der beiliegenden Software enthalten. Die Bastelei eignet sich auch als Gruppenarbeit.

Selbst mit kleinen Gruppen von Kindern kann das gemeinsame Spiel eine schöne Erfahrung darstellen. Manche der Labo-Kreationen sind durchaus komplex. So könnt ihr Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade auf mehrere Kinder in der Gruppe verteilen und so das Gefühl fördern, gemeinsam etwas zu erschaffen. Wenn alle ihre selbst gebastelten Einzelteile zu etwas Neuem zusammenfügen, ist der Effekt unbezahlbar.

Kleine Kinder kommen damit allein nicht klar

An den vorhergehenden Punkt anschließend: Ihr solltet speziell jüngere Kinder nicht allein mit Nintendo Labo spielen lassen, denn das kann ganz schnell frustrierend für sie werden. Zwar wird Labo als "Spiel für alle Altersklassen" beworben - und das ist keine hohle Floskel - jedoch gibt es einige Schritte in diversen Bausätzen, die für jüngere Kinder schlicht zu kompliziert sind. Sowohl hinsichtlich der erforderlichen Feinmotorik als auch der Logik, wie und warum manche Teile so oder so gebaut werden müssen.

So groß die Freude über fertige Spielsachen ist, speziell kleine Kinder könnten durch die komplexe Bastelei schnell überfordert werden.

Um das zu vermeiden, solltet ihr mit kleineren Kindern unbedingt gemeinsam an die Bastelarbeit gehen. Erklärt ihnen, was da gemacht wird, warum es gemacht wird und helft ihnen mit besonders komplizierten Aufgaben, die sie noch nicht bewältigen können. Auch hier zählt das "gemeinsame Erleben", das in dieser Form auf dem Videospiele-Markt so bisher noch nicht vorhanden war.

Ihr könnt mehr machen als nur die vorgeschriebenen Kreationen

Die Bauteile, die in den Labo-Sets vorhanden sind, sind speziell auf eine ganz bestimmte Aufgabe zugeschnitten. Auch die beiligende Software enthält genaue Anleitungen, wie ihr die vorhandenen Teile "richtig" zusammensetzt. "Richtig" steht hier nicht umsonst in Anführungszeichen, denn die Sets sind mehr als Empfehlung zu verstehen. Was ihr letzten Endes damit anstellt, bleibt euch überlassen.

Zwar solltet ihr euch erst mit den Grundlagen der Bauweise und den unterstützten Funktionen auseinandersetzen, aber sobald ihr dies gemeistert habt, wird sicher bei dem einen oder anderen ein kreativer Funke gezündet werden. Oder zwei. Oder tausend!

Elaborierte und hochkomplexe Spielzeuge mit unzähligen feinmechanischen Bestandteilen werdet ihr mit Nintendo Labo eher nicht erschaffen können (gerne lassen wir uns davon überzeugen, dass ihr das dennoch hinkriegt!), jedoch bedarf es nur ein paar einfacher Ideen, um etwas ganz Neues zu erschaffen, was sich weit von den ursprünglichen Bastelplänen Nintendos entfernt. Auch wird ein gewisser edukativer Anspruch erfüllt. Kinder lernen den Gebrauch und die Funktionsweise von Infrarot-Kameras, erfahren etwas über einfache Programmierungen werden sich vermutlich schnell fragen, was man noch alles mit Labo anstellen kann - und es auch selbständig umsetzen.

Für manche Kreationen braucht ihr viel Zeit

Zwei Ressourcen solltet ihr beim Gebrauch von Nintendo Labo mitbringen: Zeit und Geduld. Manche der Gerätschaften sind tatsächlich in weniger als einer Stunde gefertigt, andere brauchen viel mehr Zeit und entsprechend Klein- und Feinarbeit.

Vorsicht: Speziell für die filigraneren Bauteile braucht ihr Zeit und Fingerspitzengefühl.

Die komplexeren Spielsachen bestehen aus wesentlich mehr Einzelteilen. Die wiederum müssen erst sorgfältig aus der Vorlage gelöst werden. Damit und mit dem folgenden Aufbau wird oft viel Fingerspitzengefühl nötig. Wenn ihr zum Beispiel kein Problem damit habt, euch an ein Puzzle mit tausend oder mehr Teilen zu setzen und dies auch noch als entspannend empfindet, werdet ihr vermutlich auch mit Nintendo Labo keinen Frust erleben. Sind solche kleinteiligen Aufgaben jedoch nicht so sehr euer Ding und gehen euch auf die Nerven, solltet ihr euch den Kauf von Labo besser zweimal überlegen.

Das Ergebnis bereitet durchaus Spaß und in euch macht sich das stolze Gefühl breit, etwas erschaffen zu haben. Für manche ist das aber schlicht zu wenig beziehungsweise der kurze Triumph rechtfertigt nicht die beschwerliche Reise bis dahin.

Ihr könnt euch Ersatzteile selbst herstellen

Welcher Begriff passt nicht in die folgende Aufzählung: Stahl, Adamantium, Vibranium, Pappe. - Wenn ihr auf Pappe getippt habt, liegt ihr richtig. Es handelt sich nun mal nicht gerade um Material, das für die Ewigkeit gemacht wird. Das betrifft auch Nintendo Labo. Gerade hier kann mal eines der kleineren Teile schnell kaputt gehen. Was dann? Ist dann das ganze Labo-Set unbrauchbar?

Vorteil von Labo: Kleine Schäden repariert ihr mit Klebeband.

Zwar bietet Nintendo Ersatzteile an, zu denen müsst ihr aber nicht zwingend greifen, wenn mal was fehlt. Ihr könnt zum Beispiel die bereits benutzten Vorlagen als Schablonen verwenden, um euch selbst Ersatzteile auf Material eurer Wahl aufzuzeichen und auszuschneiden. Das allein kann schon für Bastelliebhaber ein ganz eigener Spaßfaktor sein.

Oder aber, ihr bastelt euch gleich eure ganz eigenen Bauteile, um etwas gänzlich Neues zu erschaffen. Das gute an Nintendo Labo ist: Es schränkte eure Kreativität nicht ein, es unterstützt und fördert sie.