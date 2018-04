Kyle Jackson ist erst 13 Jahre alt und zählt als Teil des E-Sport-Teams „Secret“ bereits zu den professionellen Fortnite-Spielern. Seine Eltern sind bereit, ihn zu unterstützen – jedoch unter einigen Bedingungen.

Wie BBC berichtet, kommt Kyle Jackson aus Kent, einem Vorort von London. Mit acht Jahren habe er begonnen Videospiele zu spielen und drei Jahre später sei ihm bewusst geoworden, dass er „wahrscheinlich besser als andere durchschnittliche Spieler“ sei. Dies aber hänge weniger mit seinem natürlichen Talent zusammen, sondern vielmehr mit dem täglichen Training.

Von seinen Eltern wird der 13-jährige aktiv unterstützt. Sein Vater hat sogar zugestimmt, ihn bei globalen Wettkämpfen zu begleiten. Im Gegenzug muss sich der junge Profi-Spieler jedoch an einige Regeln halten. So dürfe er an einigen Tagen gar nicht spielen, an anderen nur bis 21 Uhr. Die Schule gehe ebenfalls vor. „Momentan schlage ich mich in jedem Schulfach sehr gut, deshalb machen sie [die Eltern] sich keine Sorgen, wenn ich viel spiele. Ich habe immer noch Zeit zu lernen“, teilt Kyle in einem Interview mit.

Als das E-Sport-Team „Secret“ auf ihn aufmerksam wurde, waren sie sehr von seinem Alter überrascht. Die Kommunikation mit dem Jungen sei äußerst professionell verlaufen und seine Stimme klinge zudem äußert erwachsen.

Für den 13-Jährigen ist jedenfalls ein Traum in Erfüllung gegangen. Zwar verdient er noch kein Geld als Profi-Spieler, aber er soll einen Teil des Preisgeldes von zukünftigen Wettbewerben erhalten.

