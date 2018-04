Es ist ein Kuriosum, welches das amerikanische Marktforschungsunternehmen NPD seit ein paar Tagen beschäftigt: Im März 2018 hat offenbar ein Spieler im Einzelhandel ein komplett neues Exemplar von Sonic the Hedgehog 2 für den Sega Game Gear gekauft. Das Besondere? Das Spiel ist vor über 25 Jahren erschienen und sollte in der Liste gar nicht erst auftauchen.

Normalerweise werden solche Spiele eher auf dem Flohmarkt oder in irgendeiner Gebrauchtecke erworben. Diese deckt jedoch das Marktforschungsunternehmen gar nicht ab. Die NPD ist spezialisiert auf große Einzelhändler und veröffentlicht nur ausgehend davon entsprechende Zahlen.

Im Falle von Sonic The Hedgehog 2 bedeutet das, dass bei einem der teilnehmenden Händler offenbar bis zu 25 Jahre lange eine neue Kopie des Spiels irgendwo im Lager herumgelegen hat. Mat Piscatella, einer der Analysten der NPD, ist auf Twitter sehr daran interessiert, wie es dazu gekommen ist:

Like, was it just buried in some back room the last twenty years? Did it get lost underneath some retail fixture? Was it a twenty something year old pre-order? What was the reaction when that person who bought it saw it? So many questions I have.