Zehn Jahre hat Grand Theft Auto 4 inzwischen auf dem Buckel. Doch wie es scheint, toben sich im Multiplayer-Modus nach wie vor einige Spieler aus. Trotz des äußerst beliebten Nachfolgergs Grad Theft Auto 5 zählt Liberty City also immer noch zu einer gut besuchten Stadt.

Kotaku-Autor Zack Zwiezen konnte dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One in den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 4 eintauchen und stellte erfreut fest, dass die Stadt Liberty City immer noch Reiseziel so mancher Spieler ist. Dabei sei der Flughafen aufgrund der einfachen Beschaffung eines Helikopters nach wie vor ein äußerst beliebter Ort.

Mit Erstaunen berichtet der Autor, dass sich die Spieler im Multiplayer-Modus von GTA 4 weitaus pazifistischer verhalten als in GTA 5. Der Grund sei einfach: Die Spieler erhalten weder Geld noch Erfahrungspunkte durch das Töten virtueller Charaktere. Auf einen randalierenden Spieler traf der Autor dennoch, doch dieser wurde Minuten später einfach von anderen Mitspielern aus der Lobby geworfen.

Weil es im Online-Modus von GTA 4 wenig zu tun gibt, müssen die Spieler zusammenarbeiten, um Spaß zu haben. Für Zack Zwiezen habe dies etwas Großartiges an sich. Dennoch sei er froh, dass GTA 5 weitaus mehr Aktivitäten bereithält.

Übrigens ist auch der berühmtberüchtige Glitch an der Schaukel immer noch vorhanden und schleudert nahestehende Autos nach wie vor hunderte Meter weit über die Straßen. Wollt auch ihr wieder nach Liberty City? Modder arbeiten daran die Stadt in die Spielwelt von GTA 5 integrieren.

Auch zehn Jahre nach Veröffentlichung wird der Multiplayer-Modus von GTA 4 aktiv gespielt. In der Bilderstrecke findet ihr zehn Mods, die ihr nicht aus den Augen lassen solltet, wenn ihr Liberty City einen Besuch abstatten wollt.