Mit der Veröffentlichung von Pokémon X und Pokémon Y im Jahr 2013 waren sich fast alle Fans einig: Einige Zeit später wird Nintendo eine dritte, insgesamt verbesserte Edition mit dem Namen Pokémon Z veröffentlichen. Fünf Jahre später ist davon nicht mehr viel zu lesen. Was ist passiert?

Schon für 2014 haben die ersten Fans mit Pokémon Z gerechnet - aber das Jahr kam und Nintendo hat die Community stattdessen mit Pokémon - Omega Rubin und Pokémon - Alpha Saphir bedient. 2016, zum 20-jährigen Jubiläum der Pokémon-Marke, hätte es dann soweit sein sollen. Abermals Enttäuschung. Mit Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond hat Entwickler Game Freak lieber die siebte Spielgeneration eingeleitet und offenbar X und Y endgültig hinter sich gelassen.

Die englischsprachige Webseite Unreality Mag vermutet dahinter einen klaren Plan von Nintendo: Die Generation rund um X und Y hat möglicherweise nicht den ganz so großen Erfolg gebracht und es mussten Änderungen her. Diese gehen mit einer neuen Generation einher, die schlussendlich Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond zu verantworten haben. Pokémon - Z hätte dies als reine Fortführung der sechsten Generation nicht tragen können - gleichzeitig bedeutet in der Regel eine neue Generation auch höhere Verkaufszahlen.

Also alles nur wegen des Geldes? Vermutlich nicht. Möglicherweise haben auch technische Gründe zu einer Nicht-Veröffentlichung von Pokémon Z dazu beigetragen. Eventuell haben Entwickler Game Freak und Nintendo schon längst Pläne für ein Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch im Kopf gehabt, welches kurz darauf hohe Priorität erhalten haben soll.

Die genauen Gründe, warum Pokémon Z nie das Licht der Welt erblickt hat, werden jedoch wahrscheinlich nie so ganz geklärt werden. Wie seht ihr den Sachverhalt? Hättet ihr euch auf ein Pokémon Z gefreut oder war Nintendos Entscheidung zugunsten einer neuen Generation genau richtig? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!