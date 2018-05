Schon vor der Veröffentlichung von God of War hat Entwickler Santa Monica Studios verraten, dass es im Spiel einen extra kniffligen Schwierigkeitsgrad geben wird. Ein Spieler hat diesen bereits mit einer absoluten Besonderheit geknackt: Er hat God of War auf dem Schwierigkeitsgrad "Give Me God of War" mit Level 1 beendet.

Wie geht es nach Muspelheim und Niflheim? Wir haben die Antwort für euch:

Im höchsten Schwierigkeitsgrad bietet God of War ein paar spezielle Eigenschaften: Gegner sind härter, teilen heftiger aus und verfügen ab und an sogar über neue Angriffsmuster. Außerdem können Spieler anschließend den Schwierigkeitsgrad nicht mehr herabsenken. Mit der Entscheidung für "Give Me God of War" müsst ihr somit leben oder einen neuen Speicherstand anfangen.

Faraaz Khan wusste also worauf er sich einlässt und hat es sich noch eine Ecke schwieriger gestaltet. Er zwang sich zur Aufgabe, God of War auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu beenden und dabei nur Level 1 zu bleiben. Das bedeutet, dass Kratos bei nahezu jedem Gegner im Spiel nach etwa einem Schlag das Zeitliche segnet. Faraaz musste also für seine Herausforderung entsprechend gut planen und sich jeden Schritt sorgfältig überlegen. Am Ende hat es aber geklappt, wie das folgende Video beweist (Achtung, Spoiler!):

(Quelle: YouTube, Faraaz Khan)

Trotz einiger enorm kniffliger Stellen und einem bis zum Ende hin unterlevelten Kratos hat Khan als erster Spieler weltweit God of War auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit nur Level 1 beendet. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Jetzt ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Spieler God of War auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad so schnell wie möglich durchspielen oder gar ohne getroffen zu werden. Vielleicht auch eine Herausforderung für euch?