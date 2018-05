Die Erde ist rund: Das ist eigentlich kein Geheimnis mehr und mehr als oft genug bewiesen, aber noch immer gibt es genügend Menschen, die das Gegenteil behaupten. Für sie ist die Erde schlichtweg flach - oder wie Pac-Man aufgebaut. Das ist zumindest eine Theorie, die vor kurzem auf einer "Flat Earth"-Konferenz geäußert wurde, wie iflscience berichtet.

Die Erde aufgebaut wie dieser Videospielklassiker? Wir haben da so unsere Zweifel...

Gravitation existiert nicht, die Erde ist flach oder wird von Säulen getragen: Alles Dinge, die direkt dafür sorgen, dass die Augenbraue skeptisch nach oben geht. Einer der Konferenzteilnehmer hat jedoch eine noch viel absurdere Theorie geliefert, die selbst unter Videospielern für Schmunzeln sorgt.

Laut Darren Nesbit ist bislang kein Mensch von der Erde gefallen, weil es einen sogenannten Pac-Man-Effekt gibt. Für Nesbit ist klar, dass die Erde flach ist, aber es dennoch eine Erklärung gibt, warum Personen, die die ganze Zeit nach Westen laufen, irgendwann im Osten ankommen. Der Grund dafür ist, dass sobald ein Mensch das Ende der Erde und somit der Raumzeit erreicht, er automatisch auf die andere Seite der Erde platziert wird. Ganz so wie im Spiele-Klassiker Pac-Man und dessen Geister.

Sicherlich eine lustige Vorstellung, wenn einfach sämtliche Gesetze der Physik ignoriert werden. Wir haben da einen Alternativvorschlag: Wenn eine Person in eine Richtung läuft und dann dort ankommt, wo sie einst hergekommen ist, dann ist die Erde wohl doch eher rund.

Zum Glück funktioniert die Wissenschaft nicht ganz so, wie es sich so manche wilde Theorien vorstellen. Denn eines ist ganz sicher: Unsere Erde funktioniert nicht so wie in Pac-Man.