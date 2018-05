Die Sonne kommt hervor, die Vögel zwitschern und überall blühen die Blumen: Es ist Frühling und das bedeutet unter anderem, endlich mal einen Frühjahrsputz zu machen. Neben Fensterputzen könnt ihr aber auch eure PlayStation 4 einmal ordentlich aufräumen.

Keine Sorge: Für den PS4-Frühjahrsputz müsst ihr nicht eure Konsole öffnen und dort einmal kräftig durchpusten. Stattdessen handelt es sich um eine Art digitale Aufräumaktion der Festplatte, die eventuell sogar ein paar Ladezeiten im Betriebssystem ausbessert.

Die PlayStation 4 verfügt über eine Funktion, die Datenbank neu aufzubauen. Dies ist besonders hilfreich, wenn ihr regelmäßig Spiele installiert und wieder löscht und so weiter. Über die Monate und Jahre sammelt sich dabei so einiges an, was die Datenbank durcheinanderbringen kann beziehungsweise das Lesen der Festplatte verlangsamt. Mit dem Neuaufbau der Datenbank ordnet das System die entsprechenden Daten richtig an, wodurch die Ladezeiten in den PS4-Menüs zumindest in der Theorie verringert werden können.

Der Prozess löscht dabei keine Daten von eurer Festplatte. Ihr müsst also keine Sorgen haben, dass danach eure Speicherstände weg sind oder ihr ein Spiel neu installieren müsst. Allerdings werden Ordner für Spiele oder Apps, die ihr zuvor angelegt habt, entfernt - damit müsst ihr leider leben. Im Folgenden die Erklärung, wie ihr die Datenbank neuaufbaut:

steckt einen Controller mit Kabel an die PlayStation 4

schaltet danach die Konsole aus

haltet nun den Power-Button der Konsole für ein paar Sekunden bis ihr ein zweites Geräusch hört

ihr solltet euch nun im Sicherheitsmodus der PlayStation 4 befinden

wählt Punkt 5 "Rebuild Database" aus - der Prozess sollte automatisch starten

Je nachdem wie schlimm es um eure Festplatte schon bestellt ist, dauert der Vorgang zwischen wenigen Minuten und ein paar Stunden. Ihr solltet also am besten den Prozess dann durchführen, wenn ihr gerade eh nicht vorhabt, etwas zu spielen. Mehr Infos zum "Rebuild Database"-Vorgang erhaltet ihr auf der Support-Webseite von Sony.

Übrigens: Nicht nur digital lohnt sich ein solcher Frühjahrsputz. Wer schon lange seine PlayStation 4 besitzt, der sollte einmal unter der Haube nachsehen und entsprechenden Staub entfernen. Auch das kann zur Langlebigkeit der Konsole beitragen.