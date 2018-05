Der Schock wird tief sitzen, wenn 2018 vorbei ist. Denn was in diesem Jahr an aussichtsreichen Horror-Spielen auf euch zukommt, ist eine richtige Wonne. Also, sofern es euch Wohlbehagen bereitet, den Schrecken eures Lebens zu bekommen. Wir zeigen euch die angekündigten Highlights.

Ach, was sind Horror-Spiele doch schaurig-schön. Eigentlich setzen sie uns Szenarien aus, die uns völlig abschrecken sollten (Schützengräben voller bizarrer Monster zum Beispiel), aber irgendwie faszinieren sie uns so sehr, dass wir uns dem Grauen dann doch zu gern aussetzen (Schützengräben voller bizarrer Monster!).

Wir zeigen euch heute eine kunterschwarze Mischung aus einfallsreichen Indie-Produktionen und Zombie-Blockbustern, die 2018 noch auf euch zukommen sollen. Also haltet euch gut fest und nehmt euch die Kuscheldecke zur Brust – jetzt wird es schaurig:

Da ist sicherlich für jeden eurer Geschmäcker etwas dabei, oder?