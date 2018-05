God of War: Kratos & Sohnemann spielen Basketball in witzigem Werbespot

Quelle: Adult Swim

Der Comedy-Sender Adult Swim hat einen lustigen Werbespot zu God of War und Sonys PlayStation 4 Pro veröffentlicht. Hier sehen wir die aus der Zeit gefallenen Protagonisten Kratos und Atreus beim Basketball und PlayStation spielen in der realen Welt.

Sehenswert: Der epische Story-Trailer zu God of War.

Seit einigen Wochen dürft ihr euch inzwischen als Kratos im neuen God of War austoben. Und „toben“ ist hier in der Tat Programm: Mit seinem gelungenen Standortwechsel in die nordische Sagenwelt hat der notorische Wüterich zwar einen etwas kühleren Kopf bekommen, nimmt aber auch in seinem neuen Abenteuer dämonische Widersacher mit scharfer Klinge und jeder Menge Gebrüll auseinander.

Wie würde ein so sozial inkompetenter Gott wohl in unserer heutigen Gesellschaft klarkommen? Diese Frage müssen sich auch die Kreativköpfe von Adult Swim gestellt haben. Das ist ein US-amerikanischer Kabel-Fernsehsender, der Zeichen- und Puppentrickfilme mit komödiantischem Inhalt produziert und ausstrahlt. Zu den bekannteren Kreationen gehören die Serien Robot Chicken und Rick and Morty.

Aber zurück zu God of War: Adult Swim hat einen witzigen Werbespot zum Spiel und Sonys PlayStation 4 Pro veröffentlicht, der Kratos und Sohnemann Atreus mit der realen Welt kollidieren lässt.

Wie ihr seht, hat Kratos Probleme, beim Hinterhofbasketball seine Axt stecken zu lassen. Im Nu segnet der Ball das Zeitliche, weswegen ein denkbar ungewöhnlicher Ersatz herhalten muss. Auch das gemeinsame Spiel an der PlayStation 4 gestaltet sich dank Kratos' Neigung zu impulsiven Gewaltausbrüchen schwierig.

Anders als beim Basketballspiel im Hinterhof ist Kratos in God of War durchaus auf stabile Rüstungen angewiesen. Eine Übersicht über die diversen Sets erhaltet ihr in unserer Bildergalerie.