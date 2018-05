Bestimmt haben schon einige unter euch das PS4-exklusive Action-Spektakel God of War durchgespielt, doch das bedeutet nicht, dass nicht neue Herausforderungen gefunden und gemeistert werden wollen. Das hat sich auch der Youtuber Faraaz Khan gedacht, der den härtesten Boss im Spiel auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad bezwingt, ohne auch nur einen Treffer zu kassieren.

An dieser Stelle sprechen wir eine kleine SPOILER-Warnung aus: Habt ihr God of War noch nicht durchgespielt und wollt euch das Geheimnis rund um den optionalen und finalen Bosskampf nicht nehmen lassen, solltet ihr jetzt nicht weiterlesen.

(Quelle: Youtube, Faraaz Khan)

Faraaz Khan hat in God of War bereits eine Meisterleistung abgeliefert. So konnte er das Action Adventure auf dem Schwierigkeitsgrad "Give Me God of War" auf Level 1 erfolgreich beenden. Doch damit nicht genug, denn kürzlich legte sich der Youtuber auch mit der Walküre Sigrun an, während Kratos wohlgemerkt nach wie vor auf Level 1 verharrt.

Bevor ihr gegen Sigrun in den Kampf ziehen könnt, müsst ihr acht andere, ebenfalls herausfordernde Walküren bezwingen und deren Helme anschließend aufsammeln. Wie ihr die Walküren findet und besiegt, könnt ihr übrigens auch in unserem Guide nachlesen. Habt ihr das geschafft, gilt es die Helme beim hohen Rat der Walküren auf den Stühlen zu platzieren. Es entsteht ein Weltenriss, der bei Kontakt sofort den knackigen Bosskampf einleitet.

Sigrun verfügt über beinahe alle Fähigkeiten der bereits bekämpften Walküren und kann außerdem ordentlich was wegstecken. Dies beweist auch das Video, denn der Kampf dauert satte 16 Minuten an, ehe ein klarer Sieger hervortritt. Schließlich bezwingt Faraaz Khan Sigrun sogar ohne "Spartas Rage" einzusetzen, bei dem Kratos einem Blutrausch verfällt und immun gegen jeglichen Schaden wird.

Wollt auch ihr Sigrun bekämpfen, empfiehlt es sich mit einer geeigneten Rüstung gegen sie anzutreten. Hierfür findet ihr alle im Spiel vorhandenen Rüstungs-Sets in der Bilderstrecke.