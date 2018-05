Das fand er gar nicht so witzig: Twitch.tv hat einige Emotes entfernt, die zum Teil in herablassender Art genutzt worden sind, um sich über den Streamer Dr. Disrespect lustig zu machen. Die sogenannten CD-Emotes sind mittlerweile nicht mehr nutzbar, wie Kotaku berichtet.

Die CD-Emotes sind vermutlich in der Community des Streamers Forsen und kurz nach der Bekanntgabe von Dr. Disrespect, dass er sich aufgrund von Untreue eine Pause nimmt, entstanden. Zu Beginn haben die Zuschauer von Forsen das bestehende Omegalul-Emote mit den Buchstaben D und C verbunden, wodurch sich ein abstraktes "DOC" als Abkürzung für Dr. Disrespect ergeben hat. Wer nun diese drei Zeichen spammt, kam schnell bei Omegalul CD an, wodurch das selbsterfundene Emote bald nur noch als CD genutzt wurde.

Wenig später haben einige Twitch-Zuschauer Bilder von Dr. Disrespect so geändert, dass anstatt seiner Sonnenbrille, CDs vor seinen Augen zu sehen waren. Und ja, damit sind Compact Discs gemeint. Der Grund? Bei der Bekanntgabe seiner Stream-Pause hat Dr. Disrespect die Äußerung getätigt, dass er dies macht, weil er gegenüber seiner Community transparent sein möchte. Compact Discs sind ebenfalls transparent und schon ist die etwas lose Verbindung zum Privatleben des erfolgreichen Streamers gegeben.

Der selbst findet das nicht so lustig und hat erst vor Kurzem seinen Streaming-Kollegen Shroud darauf angesprochen:

Shroud ist die Situation hörbar unangenehm. Nichtsdestotrotz macht Dr. Disrespect mit Äußerungen über "kleine pausbäckige Möchtegerne" seinen Standpunkt ziemlich klar.

Nun sind die Emotes weg und Dr. Disrespect zeigt ganz klar, was er davon hält:

In der Twitch-Community wird die Entfernung gespalten aufgenommen. Während einige darauf hinweisen, dass solche Emotes im Zweifelsfall gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, sieht Forsen die Aktion ein wenig anders. Er ist etwas überrascht darüber, vor allem, weil sich Dr. Disrespect selbst oft genug abwertend über andere Streamer äußern würde.

Trotz der teilweise vorhandenen Kritik wurde die Emote-Entfernung nicht zurückgenommen. Vermutlich wird das auch so bleiben und Dr. Disrespect muss sich fortan nicht mehr über CD-Emotes wundern.