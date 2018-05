Keine epische Story, nur ein paar Waffen, kurze Jagdmissionen und wenig Tiefgang. Klingt nicht wirklich großartig? Wir sagen euch, warum das Indie-Spiel dennoch unbedingt einen Blick wert ist.

Weniger ist mehr? Bei Videospielen stimmen vermutlich die wenigsten diesem Satz zu. Wer will sich schon mit dünnem Spielprinzip, simplen Mechaniken oder oberflächlichen Inhalten zufriedengeben, wenn mehr möglich gewesen wäre? In unserer schnelllebigen Gegenwart sollte allerdings auch niemand unterschätzen wie wenige Stunden tatsächlich in einem Tag stecken. Da kommt ein Titel wie Dauntless manchmal sehr gelegen, das vor allem durch seine Zugänglichkeit brilliert.

Dazu kommt: Monster Hunter - World erschien Anfang des Jahres für Xbox One und PlayStation 4 und begeisterte unzählige Spieler weltweit, PC-Nutzer müssen sich allerdings noch bis voraussichtlich September gedulden. Wer nicht so lang warten möchte, kann schon bald einen Blick auf die kanadische Monsterjäger-Alternative werfen. Denn Dauntless soll schon am 24. Mai auf PC in die Open Beta starten. Eine Konsolenportierung planen die Entwickler ebenfalls, vor allem eine Switch-Version hätte es ihnen angetan, verlässliche Informationen gibt es dazu allerdings noch nicht.

Schnell rein, schnell wieder raus

Dauntless ist free2play - das limitiert schon mal die Ausreden eurer Freunde, wenn ihr sie für eine Runde nach der Schule oder der Arbeit begeistern wollt. Ladet euch das Spiel herunter, loggt euch ein, erstellt euren Slayer und schon seid ihr bereit für die erste Jagd. Maximal 30 Minuten, bis zu vier Abenteurer und ein sogenannter Behemoth, auf dessen Einzelteile ihr es abgesehen habt, um damit bessere Ausrüstung für die nächste Jagd herzustellen - fertig ist der Stoff für jede Menge Jägerlatein!

Die schnelle Stabwaffe ist der erste Neuzugang und ein kleiner Schritt in Richtung Kampf auf Distanz.

Aktuell gibt es fünf sehr unterschiedliche Nahkampfwaffen, mit denen ihr euch den Bestien stellt. Zukünftig sollen noch einige weitere Jagdinstrumente folgen und sogar die erste Fernkampfwaffe ist in Arbeit, auch wenn sie die Designer vor eine Balancing-Herausforderung stellt. Mit dem Start der offenen Betaphase führen die Jungs und Mädels von Phoenix Labs gleich mehrere neue Dinge ins Spiel ein, auf die ihr euch freuen könnt: Das sogenannte Evergame soll euch auf lange Zeit mit immer schwerer werdenden Jagden fordern. Da kommt die neue exotische Ausrüstung doch gerade richtig. Diese schwer zu bekommenden Waffen und Rüstungsteile belohnen euch mit besonderer Optik und Bonuseffekten.

Vorfreude auf massenweise Neuerungen

Ihr dürft in Dauntless keine ausgearbeitete Geschichte erwarten. Zwar sind auf den fliegenden Inseln und in Dialogen mit den NPCs einige Handlungsschnipsel zu finden, aber das Spiel legt den Fokus ganz klar auf die Jagd und alles, was ihr dafür braucht. Zum Start der Open Beta versorgen euch die Entwickler mit überarbeiteten Behemothen und sogar neue Monster scharren bereits ungeduldig mit den Hufen, Füßen oder Pfoten. Noch diesen Sommer sollen sie ihren Auftritt haben. Passend dazu haben auch die Laternen und Zellen eine Rundumerneuerung erhalten. Sie bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten euren Slayer an euren gewünschten Spielstil anzupassen.

Die Behemothen sind clever und machen unvorbereiteten Jägern das Leben schwer:

Egal ob Veteran oder Neuling, es gibt eine Mechanik, über die sich so gut wie jeder Spieler freut: Transmogrifikation. Erstmals können Slayer die Werte und Optik ihrer Ausrüstung unabhängig voneinander wählen. Zusammen mit dem etablierten Farbsystem sollte das ein Garant für coole Outfits sein. Das wird euch zwar nicht dabei helfen euren Ruf bei wichtigen NPCs zu verbessern, dafür müsst ihr wöchentliche und tägliche Quests abschließen, aber immerhin seht ihr bei der Monsterjagd schick aus.

Meinung von Emily Schuhmann