In The Legend of Zelda – Breath of the Wild darf die namensgebende Prinzessin die meiste Zeit an der Seite von Ganon versauern, während ihr in der Rolle von Link die holde Maid zu retten versucht. Damit soll bald Schluss sein, denn eine Gruppe von 20 findigen Moddern möchte das Spiel so umgestalten, dass ihr als Zelda durchs Land streifen könnt.

Das letzte Zelda steckt voller Fanservice. Nur als Prinzessin Zelda könnt ihr bisher noch nicht spielen:

Angefangen habe alles als simpler Austausch der Charaktermodelle. Doch mittlerweile gehen die Hobby-Entwickler so weit, dass sie eigene Kleidungsstücke für Zelda entwerfen und sogar neue Dialoge hinzufügen. Auch Musik und andere Inhalte sollen neu hinzukommen. Auf dem YouTube-Kanal von Trollsquad57, der ebenfalls zur BOTW-Modding-Community gehört, könnt ihr euch regelmäßig über den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts informieren.

Diese Flamebreaker-Rüstung hat es bereits ins Spiel geschafft:

(Quelle:Trollsquad57 / YouTube)

Der Mod soll vorerst nur für die Wii U und den Emulator CEMU erscheinen, während bereits nach einer Methode gesucht wird, einen Switch-Port zu entwickeln. Wann genau die angepassten Dateien veröffentlicht werden, steht zwar noch nicht fest. Laut Kotaku bestätigte jedoch Ainz, ein Mitglied der Modder-Gruppe: „Wir beabsichtigen schon sehr bald eine erste Veröffentlichung.“

Freut ihr euch schon, dass Zelda endlich auch mal Heldin sein darf? Es bleibt zu hoffen, dass es den passionierten Moddern besser gelingt als Nintendo selbst, die sich mit den Spielen für das Philips-CDi nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben.