Nicht nur die beiden "A Way Out"-Protagonisten mögen Vier Gewinnt... (Bildquelle: YouTube, SegaSaturnSNK)

Was gibt es Schöneres als bei der Geburt seines eigenen Kindes dabei zu sein? Vermutlich nicht allzu vieles. Für Rapper Kanye West war es jedoch vor kurzem schon die dritte Geburt und er hat deshalb lieber im Nebenraum mit seinen Freunden gezockt.

Auch in A Way Out könnt ihr den mehr oder weniger den Weg von Kanye West einschlagen:

Dies hat seine Frau Kim Kardashian in der The Ellen Show verraten. Die beiden Räume der Eltern waren zwar miteinander verbunden, so Kardashian, aber Kanye hat in seinem Zimmer lieber eine Online-Variante von Vier Gewinnt mit Freunden gespielt und nicht so wirklich aufgepasst.

(Quelle: YouTube, TheEllenShow)

Kuriose Randbemerkung: Im Koop-Spiel A Way Out gibt es eine recht ähnliche Szene, bei der ihr ebenfalls mit den Protagonisten ein paar Runden Vier Gewinnt spielen könnt.

Zurück zum eigentlichen Thema: Vier Gewinnt ist laut Kim Kardashian das Lieblingsspiel von Kayne West. Er sei darin richtig gut, während sie eher schlecht sei. Immerhin ist er bei der anschließenden Namenswahl seiner Tochter mit dabei gewesen und hat sie glücklicherweise nicht nach dem Spiel benannt. Stattdessen hört das junge Mädchen fortan auf den Namen Chicago, die Stadt, in der Kanye einst aufgewachsen ist.

Allzu böse, dass Kanye lieber gezockt hat anstatt bei der Geburt dabei gewesen zu sein, war Kim Kardashian aber offensichtlich nicht. Dennoch bleibt die Frage: Was hättet ihr an Kanyes Stelle lieber gezockt? Oder hättet ihr überhaupt gespielt?