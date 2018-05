Seit über einem Jahr habt ihr inzwischen die Möglichkeit, das hochgelobte The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf eurer Wii U beziehungsweise auf der Hybridkonsole Nintendo Switch sogar unterwegs zu spielen. Es ist nicht das erste portable Zelda: Als erster Teil der Reihe ließ sich The Legend of Zelda - Link's Awakening für den Game Boy auch außerhalb der eigenen vier Wände genießen, weitere Spiele für Nachfolge-Handhelds führten das Konzept fort.

Was wäre nun, wenn man Thema, Spielwelt, Musik und Gameplay von Breath of the Wild in das Retro-Gewand eines Link's Awakening stecken würde? Dieser Frage geht ein gelungenes Fanvideo vom Kanal Nintendo Wire nach, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Hier wurden die ersten Spielmomente von Breath of the Wild im altertümlichen Game Boy-Grafikstil rekreiert – immerhin aber in Farbe.

Wie ihr seht, macht sich das eigentlich opulente "Open World"-Spiel gar nicht so schlecht im 8 bit-Gewand: Das ikonische Verlassen des Schreins und der Blick von der Klippe zum fernen Schloss Hyrule vermag jedenfalls auch in Pixel-Optik und Chiptune-Musik den Abenteuernerv zu kitzeln. Schade, dass es sich vermutlich nur um ein Fanvideo der Marke „Was wäre, wenn ...?“ handelt. Eine vollwertige Game Boy-Umsetzung von Breath of the Wild würde früher oder später von Nintendo gestoppt werden, wie es bereits bei anderen Fanspielen der Fall war.

Möglicherweise dürfen sich "Game Boy"-Enthusiasten aber bereits auf ein neues und offizielles Zelda-Spiel freuen: Gerüchten zufolge soll noch in diesem Jahr eine Art Remake von The Legend of Zelda - Link's Awakening für Nintendos 3DS erscheinen und auch noch durch Aspekte von Breath of the Wild erweitert werden. Möglicherweise erfahren wir auf der kommenden E3 2018 Mitte Juni mehr!?