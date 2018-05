Mehr Familienfreundlichkeit und weniger Fluchen und Beleidigungen: Der Twitch-Streamer Ninja hat angekündigt, dass er in Zukunft mehr Verantwortung für den Inhalt seiner Streams übernehmen möchte - zugunsten von Familien und jüngeren Zuschauern. Ein Teil seiner Zuschauer kritisieren den 26 Jahre alten Amerikaner jedoch dafür und vermuten, dass er sich einfach nur an den Mainstream "verkaufen" möchte.

Nicht nur lose Worte: Als Ninja vor einigen Wochen in einem Livestream mehrmals das N-Wort benutzte, hat er sich kurz daraufhin entschuldigt und angekündigt, dass er zukünftig besser aufpassen möchte. Schließlich hätten Streamer wie er eine riesige Verantwortung, da unter anderem auch zahlreiche Kinder zu seinen Fortnite-Streams einschalten würden.

Nun setzt Ninja diese Äußerungen in die Tat um. In einem Twitter-Beitrag kündigt er an, dass er zukünftig einige Youtube-Videos und Twitch-Livestreams mit einer Altersfreigabe versehen wird:

One thing I am going to start doing is applying a “rated” (pg,pg13,R) in some YouTube videos and twitch stream titles depending on the content. I understand some celebs I play with might be a little more.. tasteful than others lol.



"Eine Sache, die ich fortan umsetze, ist je nach Inhalt die Anwendung einer Altersfreigabe in einigen YouTube-Videos und Twitch-Stream-Titeln. Ich verstehe, dass einige Berühmtheiten mit denen ich spiele, etwas "geschmackvoller" sind als andere"

Das Ziel, so äußert sich Ninja in einem Interview mit dem YouTube-Kanal H3H3, sei es, dass sein Stream in naher Zukunft wie eine klassische Folge Spongebob Schwammkopf ausfällt. Eltern sollen demnach den einen oder anderen "schutzigen" Witz verstehen können, während Kinder recht ahnungslos sind.

Die Änderung, so Ninja weiter, sei darin begründet, dass ihm vor kurzem ein Elternteil geschrieben hat, dass sie ständig seinen Livestream stummschalten müssen, weil sie nicht möchten, dass ihre Kinder all die Schimpfwörter zu hören bekommen. Dies habe Ninja dazu verleitet, dass er zukünftig seinen Stream etwas freundlicher gestalten möchte.

Eine an sich nachvollziehbare Entscheidung, die jedoch von manchen seiner Fans heftig kritisiert wird. Sie werfen Ninja unter seinem Twitter-Beitrag vor, dass er sich an die Industrie verkauft, unbedingt Mainstream sein möchte und sich dafür extra verstellt. Das ging soweit, dass mittlerweile Ninjas Ehefrau und Managerin Jessica die Änderung auf Twitter verteidigt:

It's a change that I'm proud of him for. This is why he is implementing the rating system. He will still have some crazy nights and play with people who have quite the vocabulary...who cares! For the younger ears and eyes, they will have the rating and the parents will know. — Jessica (@JGhosty) 10. Mai 2018

"Es ist eine Veränderung, auf die ich stolz bin. Deshalb führt er das Ratingsystem ein. Er wird immer noch ein paar verrückte Nächte haben und mit Leuten spielen, die einen interessanten Wortschatz haben... wen kümmert es? Für die jüngeren Ohren und Augen gibt es die Bewertung und die Eltern sind informiert."

Auch andere Fans sind mittlerweile eingesprungen und verteidigen die Änderung. Schließlich sei Ninja mit über drei Millionen Follower auf Twitch.tv längst nicht mehr ein Geheimtipp und hat zwischenzeitlich sogar den Fußballstar Lionel Messi überholt.

Wie seht ihr die Änderung von Ninja? Ein Schritt in die richtige Richtung, dass ein Streamer Verantwortung auch gegenüber seinen jüngeren Zuschauern übernimmt oder seid ihr eher auf der Gegenseite? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!