Üblicherweise könnt ihr Spiele heutzutage nach dem Erwerb durch zahlreiche Zukäufe erweitern. Es lässt sich eine Menge an Geld in DLCs und Mikrotransaktionen stecken – nicht immer sind die das aber aus Sicht der Spieler auch wirklich wert.

Es gibt eine Vielzahl an käuflichen Erweiterungen, die nicht nur strittig sind, sondern schlicht und ergreifend frech, sinnlos oder einfach nur bescheuert. Das reicht von teurer Kosmetik bis hin zu einer Paywall vor dem tatsächlichen Ende eines Spiels. Von all diesen Beispielen haben wir euch eine Auswahl zusammengestellt, die uns besonders aufhorchen ließ.

DLCs und Mikrotransaktionen sind immer Geschmackssache. Manche mögen einen sinnvollen Mehrwert bieten, aber vor allem in den aufgeführten Fällen ist doch der Spaß vorbei, oder? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesen absurden Zusatzkäufen haltet!