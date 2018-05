(Bildquelle: Fusion University via Twitter)

Kuriose Szenen beim Halbfinale und Finale der Overwatch Contenders, der Einstiegsliga unterhalb der Overwatch League: Das Team von Philadelphia Fusion, die Fusion University, musste ohne ihre originalen Trikots antreten. Der Grund? Angeblich das etwas riskante und große "FU" als Abkürzung des Teamnamens.

Was war passiert? Über Twitter hat Fusion University kurz vor dem Start des Halbfinals mitgeteilt, dass die Overwatch-Verantwortlichen die Trikots des eigenen Teams verboten hat:

BREAKING - FU jerseys banned by @owpathtopro for possibly being too hot to handle. FU jerseys on sale soon. #BAMF pic.twitter.com/IuJEn6qY9E