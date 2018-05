Actionreiche Hüpfereien feierten auf dem SNES eine glorreiche Ära. Diese möchte das Studio Bonus Level Entertainment nun mit Fox n Forests wiederbeleben. Ob die Welt darauf gewartet hat?

Charmante Fantasiewelten in Pixel-Optik, eingängige Musikstücke und unterhaltsame Action in Form von Sprungpassagen und 2D-Kämpfen - das sind die Grundzutaten für eine mittlerweile kaum noch beachtete Gattung von Spielen. Was auf dem SNES gut funktionierte, kann auch heute noch Spaß machen. Angetrieben von diesem Gedanken startete das Studio Bonus Level Entertainment eine Kickstarter-Kampagne und konnte mit der Hilfe von fast 1.500 Unterstützern seinen Traum verwirklichen.

Das Ergebnis nennt sich Fox n Forests und erscheint voraussichtlich am 17. Mai 2018 für Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One. Technisch wurden der alten Formel ein paar Aufwertungen spendiert, doch das Spielgefühl alter Tage soll erhalten bleiben. Im Test verraten wir euch, ob diese Rechnung aufgeht. Gespielt haben wir die PC-Version.

Eine etwas andere fünfte Jahreszeit

In einem ansonsten eher idyllischen Wald bricht langsam aber sicher das Chaos aus. Eine bösartige Kraft macht sich breit und droht, eine todbringende, fünfte Jahreszeit einzuführen. Das will der Fuchs Rick nicht zulassen, weshalb er sich mit einer Armbrust und einem Schwert bewaffnet in den Kampf stürzt.

Die Handlung und ihre Präsentation sind in Fox n Forests schlicht gehalten.

Bereits die Erzählung von Fox n Forests weist nostalgische Züge auf. Immerhin reiht sich die Geschichte in ihrer Schlichtheit wunderbar in der Riege etlicher SNES-Klassiker ein. Neben einer Motivation für den Protagonisten sorgt sie aber auch für die Grundlage der Spielmechaniken. Außer seiner Bewaffnung verfügt Rick nämlich über Magie. Diese nutzt er unter anderem dafür, für einen kurzen Moment die Jahreszeiten zu wechseln.

Welche das jeweils ist, hängt von dem aktuellen Level ab, in dem ihr euch befindet. Wird euer Weg beispielsweise durch einen See unterbrochen, wechselt ihr in den Winter und schon könnt ihr über das gefrorene Wasser laufen. Daraus ergeben sich immer wieder kleinere Rätsel, aber auch unterschiedliche Pfade.

Die Dosis macht den Frust

Fox n Forests setzt stark auf "Backtracking". Das bedeutet, dass ihr die meisten Kapitel mehrere Male spielt. Mit jedem besiegten Boss, erhaltet ihr die Möglichkeit, weitere Wege zu öffnen. Das funktioniert prinzipiell gut und bleibt unterhaltsam, nimmt allerdings gelegentlich auch überhand. Zwar lockern die moderneren Verbesserungsmechaniken den Trott gelegentlich auf und passen gut in den Gesamtablauf, doch könnten sie durchaus ergiebiger sein.

Auf Distanz setzt sich Rick mit Pfeilen zur Wehr.

Für so manchen Geschmack könnte die Liebe zur guten alten Zeit allerdings etwas zu weit gehen. So gestaltet sich das Lesen der Texte häufig anstrengend und auch die Kämpfe wissen immer wieder zu frustrieren. Das bleibt alles in einem unterhaltsamen Rahmen, kann allerdings je nach Geschmack auch mal zu viel der Nostalgie sein. Auch wenn Fox n Forests äußerst hübsch anzusehen ist.

Auch der Trailer zu Fox n Forests trieft vor Nostalgie:

Damit ihr euch nicht ganz so schnell an den Spielwelten satt seht, sind sie glücklicherweise abwechslungsreich gestaltet. Von saftig grünen Wäldern, über stürmische Weiten bis hin zu beengten Höhlen zeichnet Fox n Forests ein klassisches Bild eines Abenteuers in 16-Bit. Auch die pixelgenaue Darstellung unterstreicht diesen Eindruck. Zusammen mit dem Soundtrack, der ebenfalls von Seiten der Melodien und der Klänge auf das goldene Zeitalter des SNES anspielt, gelingt es den Entwicklern, ihr geplantes Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Meinung von Michael Krüger