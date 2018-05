Skyrim: Riesiges Mod-Projekt will Tamriel neu erschaffen

Es ist ein Mod-Projekt so groß wie The Elder Scrolls 5 - Skyrim selbst: Beyond Skyrim möchte nicht Himmeslrand einfach nur erweitern. Stattdessen werkeln gleich mehrere Modding Teams unter einer Flagge an einer Neuerschaffung der Spielwelt Tamriel.

Falls ihr einmal in Skyrim feststeckt: Unsere Cheat-Codes helfen euch weiter

Fast sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim tobt sich die Modding-Community weiterhin am riesigen Rollenspiel von Bethesda aus. Eine Gruppierung sticht dabei nun besonders hervor: Beyond Skyrim. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit mehrerer Mod-Teams, die nach und nach große Teile von Tamriel in Skyrim neu erschaffen möchten.

Seit Juli 2017 ist bereits ein erster Teil dieses Projekts spielbar. In Beyond Skyrim - Bruma könnt ihr die namensgebende Cyrodiil-Stadt Bruma bereisen, die direkt an Himmelsrand angrenzt. Das ist jedoch für Beyond Skyrim nur der Anfang, wie ein Video der englischsprachigen Kollegen von Gamespot verrät.

(Quelle: YouTube, Gamespot)

Der Plan klingt fast schon größenwahnsinnig: Hammerfell, Morrowind, Cyrodiil, Elsweyr und viele Gebiete mehr sollen nach und nach hinzugefügt werden. Damit das klappt arbeiten gleich mehrere Teams unabhängig voneinander an den Regionen, wobei alle einer groben Marschrichtung folgen. Geplant sind zudem spezielle NPC-Abläufe, vertonte Dialoge, neue Soundeffekte und vieles mehr für die jeweils einzelnen Gebiete Tamriels.

Einen Veröffentlichungstermin für Beyond Skyrim gibt es noch nicht. Dies ist zugleich ein Problem der Entwickler, denn sobald The Elder Scrolls 6 erscheint, könnte das Interesse an einer Fertigstellung deutlich sinken. Noch haben die Teams aber jede ganze Menge Zeit.