(Bildquelle: The Tonight Show via YouTube)

Nintendo Labo soll die Kreativität der Nutzer anregen. US-Moderator Jimmy Fallon liefert in seiner The Tonight Show ein beeindruckendes Beispiel. Die Sängerin Ariana Grande hat zusammen mit Fallon und der Band The Roots ihre aktuelle Single "No Tears Left to Cry" mithilfe von Papp-Instrumenten zum Besten gegeben.

Wir haben auch schon einmal mit Labo ein wenig experimentiert:

Bei zukünftigen Auftritten kann sich Ariana Grande eigentlich die teuren Instrumente sparen: Es funktioniert ja auch mit der Nintendo Switch und ein wenig Pappe. Zumindest ergibt sich dieser Eindruck im Video von Jimmy Fallons The Tonight Show, bei der die Band lediglich auf Nintendo Labo zurückgreifen darf. Da wird auch eine Angel zum Instrument:

(Quelle: YouTube, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Die Aufmachung erinnert dabei an ein Farbexperiment der etwas anderen Art. Hier übrigens die Liste aller beteiligten Musiker:

Ariana Grande - Gesang

Jimmy Fallon - Gitarre, Piano

Questlove - Nintendo Labo - Toy-Con 02 Robo-Set

Black Thought - E-Gitarre via Angel

Kamal Gray - Orgel via 2x Labo-Piano

James Poyser - 2x Labo-Piano

Captain Kirk - Akustik Gitarre

Mark Kelley - Bass

Stro - Schlagzeug

Jimmy Fallon macht es vor, eventuell machen es ja bald ein paar nach. Schließlich ist Nintendo Labo als kreatives Projekt ausgelegt. Wir sind auf jeden Fall auf die Zukunft der Pappideen gespannt.