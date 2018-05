Overwitch: So sähe Ciri als Overwatch-Charakter aus

Wenn Wünsche doch nur immer in Erfüllung gehen würden! Dann wäre die Welt von Hunger und Elend befreit, alle hätten sich lieb und in den Regalen der Spieleläden stünde ein Crossover zwischen The Witcher und Overwatch. Da sich über die ersten beiden Probleme bereits genug Menschen Gedanken machen, hat der griechische Character-Artist Agelos Apostolopoulus sich der dritten Angelegenheit angenommen.

Immer wieder überrascht Overwatch mit verrückten Charakterideen:

Auf seinem Profil bei artsation.com könnt ihr nun das vorläufige Ergebnis seiner Arbeit bewundern. Und zwar hat der Künstler die aus dem Witcher-Universum bekannte Cirilla Fiona Elen Riannon – kurz Ciri – als 3D-Modell im Overwatch-typischen Comic-Look gestaltet. Geralts Ziehtochter fügt sich optisch so natürlich in die Riege um Tracer, D.VA und Co. ein, dass sie kaum heraussticht. Ihr glaubt uns nicht? Klickt einfach auf auf Play und überzeugt euch selbst vom 3D-Modell:

Im Kontext des Witcher-Kanons würde das Crossover sogar Sinn ergeben, denn Ciri kann bekanntlich die Grenzen zwischen den Welten überwinden. Wäre sie tatsächlich ein Overwatch-Charakter, könnte man sich vorstellen, dass sie sich daher mit ihrem typischen Dimensionssprung fortbewegt.

Könntet ihr euch ein offizielles Mashup der beiden Universen vorstellen? Welche Charaktere – auch aus anderen Spielen als The Witcher – wären eurer Meinung nach außerdem geeignet? Schreibt es uns in die Kommentare und begründet eure Wahl.