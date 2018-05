Könnt ihr euch noch an das Kleid erinnern, bei dem sich kaum jemand einig werden konnte, ob es weiß und gold oder schwarz und blau war? Ein Roboter sorgt nun für das nächste Phänomen, bei dem ihr eure Ohren spitzen solltet.

Der Tweet von Cloe Feldman hat bereits fast 6 Millionen Aufrufe und die Twitter-Nutzer werden sich einfach nicht einig. Sagt dieser Roboter nun Yanny oder Laurel? Mein Kollege Matthias und ich hören ganz klar, wie der Roboter Laurel sagt. Doch auf Twitter scheiden sich die Geister.

"Ich höre Yanny"

"Yanny ... ich habe die Aufnahme zehn mal gehört und kann nicht verstehen, wie man Laurel hören kann"

"Wie könnt ihr Laurel hören? Der Roboter sagt Yanny"

I'm flashing back to the white and gold dress or the blue and black dress, y'all. . .and I want to know if the people hearing Yanny saw a blue and black dress and the people hearing Laurel saw a white and gold one. pic.twitter.com/aBWpWJwzn6