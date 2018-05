Wie es in kostenlosen Spielen üblich ist, könnt ihr euer wohlverdientes Geld in Ingame-Käufe investieren. So auch in Fortnite. Problematisch wird es allerdings, wenn es nicht euer wohlverdientes Geld ist, ihr erst acht Jahre alt seid und es sich um über 200 Euro handelt.

Die Twitter-Nutzerin Ashleigh Wilson teilte die "lustige" Geschichte ihres 8-jährigen Bruders kürzlich mit der Welt. Dieser spielte, wie es zurzeit für die Jüngeren üblich ist, das "Battle Royale"-Spiel Fortnite. So weit so gut. Zu allem Übel hinterlegte der Vater allerdings als automatische Zahlungsmöglichkeit seine Bankdaten. So war es dem Jungen möglich, ganze 200 Pfund, also fast 230 Euro, für Fortnite auszugeben.

My little brother cleared £200 on my parents bank card on fortnite, wait till the end 😂😂😂😭😭 he won’t be doing that again pic.twitter.com/dm5QPJMlt9 — Ashleigh Wilson (@ashleighjwil) 13. Mai 2018

Im Video seht ihr, wie der Vater aufgebraust versucht, sein Geld zurückzuerhalten. Und wo ist ihr Bruder abgeblieben? Versteckt sich im Bett und weint - scheinbar aus "Reue".

He’s got his xbox back now, he ‘ promised ‘ not to do it again 😂 love him — Ashleigh Wilson (@ashleighjwil) 14. Mai 2018

"Er hat seine Xbox jetzt zurück. Er hat 'versprochen', es nie wieder zu tun"

yeah he's already told me that hahahaha he doesnt give a fuck — Ashleigh Wilson (@ashleighjwil) 14. Mai 2018

Seine Schwester erzählt ihm gegen Ende des Videos aus Jux sogar, dass er nun zur Polizei müsse. Wie sie später aufklärt, seien sie wohl einfach zur Tante gefahren. Von der Reue ist spätestens ab dem Ende der Geschichte nichts mehr zu spüren: Seiner Schwester verrät der Junge nämlich, "dass es ihm scheiß egal" sei und er sich den neuen Battle Pass sowieso kaufen würde.

Hoffen wir mal, dass nach der letzten Aussage des Jungen sein Vater die Bezahlmöglichkeiten aus der Xbox entfernt. Habt ihr vielleicht schon einmal ähnliches erlebt? Erzählt es uns doch!