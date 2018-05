Wusstet ihr schon? Die Inspiration für Kratos war ein Nazi

Bereits vor einigen Jahren verriet der Schöpfer des Gottes des Krieges Kratos, namens David Jaffe, welche Inspiration er für seinen Charakter wählte. Vergleicht ihr den alten und den neuen Kratos, ist hauptsächlich wegen des Bartes nicht mehr viel davon zu sehen. Hättet ihr allerdings gedacht, dass sich Jaffe für sein Aussehen von einem Nazi inspirieren ließ?

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin PlayStationLifeStyle erzählte David Jaffe, dass er sich für das Aussehen von Kratos an Derek Vinyard (Edward Norton) aus dem Film American History X orientierte. Dieser war Teil einer Neonazi-Szene.

Quelle: American History X, New Line Cinema

"Es hat lange gedauert, bis wir herausfanden, wie Kratos aussehen wird. Schlussendlich ließen wir uns von Edward Norton in American History X inspirieren, als er einen Nazi spielte. Es gibt diese eine Szene, in der er von der Polizei verhaftet wird und du siehst, wie trainiert er aussieht. Ich zeigte es dem Künstler und ich sagte: 'Okay, dieses Gefühl von Macht und Aggression, das du gerade in seinem Gesicht siehst, können wir das irgendwie nehmen, die Essenz dessen, was er ausstrahlt, und irgendwie in einen Charakter verwandeln, der in diese Welt der griechischen Mythologie passt?'"