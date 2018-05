Der Battle Pass vom MOBA Dota 2 sollte letztes Jahr ein ganz besonderes Geschenk für all jene beinhalten, die Level 2.000 erreicht haben: Eine Miniatur-Statue des legendären Baby Roshan. Leider entsprach diese nicht ganz den Erwartungen der betroffenen Spieler.

"Ankündigung einer neuen, exklusiven Belohnung, erhältlich für alle 'Battle Pass'-Besitzer, die Battle-Level 2.000 erreicht haben, die 'Collector's Baby Roshan'-Statue!", verkündete Valve im Juli 2017 auf der offiziellen Webseite und präsentierte mit folgendem Bild, wie die prächtige Statue auszusehen hätte:

Inzwischen haben die Spieler ihre Belohnung erhalten, doch aus freudiger Erwartung wurde pure Enttäuschung. Was sie nach dem Öffnen des Pakets zu sehen bekamen, ließ sich mit der Qualität der Miniatur-Statue auf dem Bild kaum vergleichen. Aber seht einfach selbst:

(Quelle: Reddit, KitsuneKamiSama)

(Quelle: Reddit, KitsuneKamiSama)

Der Aufschrei der Fans war groß und Valve reagierte in einem neuen Blog-Eintrag mit einer Entschuldigung:

"Uns ist aufgefallen, dass die physische "Baby Roshan"-Belohnung im letzten Jahr schlechte Produktionsqualität hatte. Wir entschuldigen uns bei unseren Fans, sie [die Belohnung] liegt qualitativ fernab dessen, was wir erwartet haben. Wir fangen mit der Produktion noch einmal von vorne an und priorisieren, dass sie jeder Kunde, der Level 2.000 erreicht hat, so schnell wie möglich bekommt".