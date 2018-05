2007, also vor elf Jahren, hatte ein 12-jähriger Junge aus Norwegen, namens Hans Jørgen Olsen, unglaubliches Glück, dass er World of Warcraft spielte. Das MMORPG rettete ihn nämlich vor einem Hirsch und somit mit großer Wahrscheinlichkeit sein Leben.

Es gibt Geschichten, an die denkt man nach Jahren noch. In der Reihe "Erinnert ihr euch noch?" stellen wir euch kuriose Fälle rund um Videospiele vor. Wenn ihr mehr über Kinder, die Dovahkiin heißen oder lebensrettende WoW-Tricks lesen möchtet, dann schaut euch unter diesem Link die weiteren Artikel an.

Wie das norwegische Magazin Nettavisen berichtete, verdankt er sein lebenrettendes Wissen dem Skill "Totstellen". In WoW fällt der Spieler auf den Boden und versetzt den Gegner somit in den Glauben, man sei tot. Selbiges taten Hans und seine Schwester, als sie in einem Wald auf einen Hirsch gestoßen sind. Der kleine Held schrie das Tier erst an, um es von seiner Schwester wegzulocken, und sich dann auf den Boden zu werfen. Der Hirsch glaubte somit, dass er tot sei und ließ von den beiden ab. "Wenn du Stufe 30 erreichst, lernst du einen Trick, der als "falscher Tod" bezeichnet wird", so der Junge. "Ich tat so, als wäre ich tot, und dann verlor der Elch das Interesse".

Ein Glück, dass der Junge den Jäger-Skill in World of Warcraft gelernt hat. Wer weiß, vielleicht haben ihm elf Jahre später noch andere Videospiel-Tricks das Leben gerettet.