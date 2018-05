Wer heutzutage an einem Super Smash Bros-Turnier teilnehmen will, muss nicht nur Nerven aus Stahl und Reaktionen wie ein junger Gott haben. Wie einige Spieler und die Veranstalter der Matches berichten, gehören auch eine unempfindliche Nase und ein starker Magen dazu. Denn einige Spieler scheinen es mit der Körperhygiene nicht so genau zu nehmen und stinken förmlich, wenn sie ihr Match starten. Eine Ablenkung für den Kontrahenten, die über Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Super Smash Bros kommt auf die Nintendo Switch!

"Ich atme ein und fange sofort an zu husten", berichtet Jason Husisian gegenüber Kotaku. "Es roch, als würde er in einem Krematorium arbeiten. Das Turnier fand in einem Hotel statt. Wie zur Hölle kann jemand nicht sauber sein, wenn kostenlose Duschen, Seife und Zahnpasta bereitgestellt werden? Ist er mal raus gegangen? Hat er sich mit Leuten getroffen?"

Veranstalter Bassem Dahdouh berichtet zudem, dass es sich hier nicht um die Mehrheit der Teilnehmer handelt. Lediglich eine verschwindend geringe Prozentzahl soll einfach nicht auf Hygiene achten. Darunter leidet dann aber das gesamte Turnier. Die Veranstalter sind auch dazu übergegangen, bessere Konditionen für die Matches zu schaffen. So sind Veranstaltungsorte inzwischen klimatisiert, damit das Schwitzen reduziert wird. Außerdem werden die Teilnehmer mit Deo versorgt. So haben sie auch zwischen zwei hitzigen Gefechten in Super Smash Bros noch die Gelegenheit, sich frisch zu machen.