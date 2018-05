In Wolfenbüttel fand am 18. Mai ein ganz besonderes Projekt statt, bei dem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zocken sollen, um dadurch mehr Verständnis in der Thematik Videospiel zu schaffen.

Diese Spiele erscheinen im Mai noch:

Bei der LAN-Party in Wolfenbüttel sollten zwölf Schüler ihren Computer und vor allem ihre Eltern mitbringen. Der Schulsozialpädagoge Chris Brzytwa möchte mithilfe des gemeinsamen Zockens "das eigene Mediennutzungsverhalten reflektieren und neue Lernimpulse schaffen", wie Regional Heute berichtet.

„In einer Zeit der Onlinespiele und Onlineaktivitäten, wird die Zeit am Computer zunehmend zur einer Tätigkeit, in der sich die Menschen von sozialen Kontakten isolieren. Selbst das online Kommunizieren mit anderen Personen lässt sich nicht auf die persönliche Kommunikation übertragen. Personen, die in der anonymen Kommunikation im Netz über Selbstsicherheit verfügen, sind oft im wahren Leben schüchtern und zurückhaltend“, teilt Chris Brzytwa über sein Projekt mit.

Ziel der Veranstaltung sei es den Eltern ein genaueres Bild von der Tätigkeit ihrer Kinder am Computer zu schaffen. Dazu sei es wichtig, dass sie selbst Hand an Tastatur und Maus legen und sogar gegen andere Eltern in einem Spiel antreten. Beim nachfolgenden Elternabend mit dem Titel "Computerspiele - begleiten statt verbieten" wurden Eltern dazu angehalten ihren Kindern das Zocken nicht generell zu verbieten, sondern sich mit dem Hobby auseinanderzusetzen. Zur Aufklärung erhielten sie außerdem Informationen zu derzeit angesagten Games, sowie Altersbeschränkungen und Spielgenres.

Chris Bryzwack ist sich sicher, dass das Projekt das Verhältnis zwischen den Eltern und ihren Kindern stärkt: „Wenn die Eltern bereit sind sich ein wenig für die Welt ihrer Kinder zu interessieren, wissen was ihre Kinder spielen und sich selbst eine Meinung über die jeweiligen Inhalte machen, wird es die Beziehung zum Kind verbessern und ihnen selbst mehr Sicherheit in der häuslichen Mediennutzung, sowie Medienregelung geben“.

Haben eure Eltern euch schon einmal verboten ein Videospiel zu spielen? Teilt und eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit! In der Bilderstrecke findet ihr außerdem Games, die sogar eure Eltern erlauben könnten.