(Quelle: joeteach via Twitter)

Es ist eine Situation, die eventuell der eine oder andere Besitzer eines originalen Nintendo DS oder DS Lite kennt: Die obere Hälfte inklusive Bildschirm bricht ab. Der Handheld ist danach nur noch bedingt nutzbar. Der Modder Joe Bleeps zeigt jedoch, dass das Gerät auch danach noch einen Einsatzzweck haben kann.

Wenn tatsächlich die obere Display-Hälfte des DS abbricht, dann sorgt das nicht dafür, dass das Gerät völlig unbrauchbar wird. Die untere Hälfte ist nämlich weiterhin einsatzfähig und lässt sich dank des "Game Boy Advance"-Slots problemlos als GBA-Ersatz nutzen. Eine kleine Leuchtdiode daran und schon könnt ihr einen Neon Advance euer Eigen nennen:

Where others see broken DS Lite consoles I see potential. I took a different approach to Gameboy Macro mods, made it into a project and called it #NeonAdvance. pic.twitter.com/iH2oJCjOp1