Am 24. Mai feiert Blizzard das zweijährige Bestehen ihres Helden-Shooters Overwatch. Beschenkt werdet mal wieder ihr. Doch wie es scheint, kann sich vor allem die Twitter Community nicht mit dem neuen Skin für Tracer, namens Lightning Tracer anfreunden. Der Grund? Genau so wie schon bei Sombra, passen scheinbar die Haare nicht in das Bild der Fans.

Diesen Mercy-Skin fanden die Fans super, denn er hatte einen ernsten Hintergrund:

Voller Freude kündigte Overwatch über den Twitter-Accout den neuen und seltenen Lightning Tracer Skin an:

Overwatch Anniversary 2018 begins next week, but we're starting the celebration early with new item reveals.



Our SECOND reveal: LIGHTNING TRACER (Epic) pic.twitter.com/aRthQaLLkQ — Overwatch (@PlayOverwatch) 16. Mai 2018

Doch schnell wird deutlich: Die Fans können nicht viel damit anfangen.

Poor Tracer 😭😭 — Moona (@Ilostmypandamon) 19. Mai 2018

"Arme Tracer"

Lightning Tracer ist ungefähr der hässlichste Skin, den ich je gesehen habe. - Wieso kriegt Tracer nie coole Skins? :D — Jane // 🛠️ Li-Ming (@Lias_Fae) 17. Mai 2018

Dieser Nutzer hat ein paar Verbesserungsvorschläge:

decided to make some adjustments to the new tracer "lightning" skin. clearly putting my superb editing skills to good use. pic.twitter.com/CIEJmMer6P — Zubsie (@zubsiie) 17. Mai 2018

With all the people complaining about this skin, you should just annoy them further and give all the heroes the same hairdo #overwatch #lightningtracer #overwatchanniversary pic.twitter.com/3xO5m0PrdZ — Cyn Electric (@cynelectric) 17. Mai 2018

"Gebt allen Helden dieselbe Frisur, um die Leute noch mehr zu ärgern, die sich über Tracers Skin aufregen"

Dieser Nutzer sieht eine Verbindung zur Modertorin Ellen DeGeneres:

Jimmy Neutron ist auch dabei:

Emojis sprechen mehr als tausend Worte:

🤢🤮 — Ryan Chiz (@rrossthebboss) 19. Mai 2018

Doch wie immer gibt es Fans, die den Skin doch irgendwie mögen:

Und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr denn von dem neuen "Lightning Tracer"-Skin? Sorgt dieser für ein bisschen frischen Wind oder war er eher ein Griff ins Klo? Schreibt es uns in die Kommentare!