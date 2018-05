Wenn sich zwei Konkurrenten gegenseitig mit Seitenhieben etwas anstacheln, ist das nichts ungewöhnliches. Wenn jedoch der Scherz auf Kosten eines Produktes geht, welches lediglich Menschen helfen soll, dann ist das nicht immer ein Grund zum Jubeln. Das musste nun der "PlayStation Middle East"-Twitter-Account feststellen, der sich anscheinend über den neuen Xbox-Controller lustig gemacht hat.

Vor wenigen Tagen hat Microsoft mit dem Xbox Adaptive Controller ein neues Eingabegerät vorgestellt, welcher sich an Personen mit körperlichen Einschränkungen richtet. Diese sollen mithilfe des Controllers zukünftig bequemer und angenehmer Videospiele spielen können. Eine tolle Sache, die weltweit von zahlreichen Firmen, Webseiten und Spielern gelobt wurde.

how about an official account belongs to the other competitor making fun of it saying "Add a little salt and pepper and place the food on the new controller for 10 minutes" pic.twitter.com/eB6HwPfHG6