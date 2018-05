Eine Stadt mit zwei Milliarden Einwohnern ist das eine in Civilization 6. Das andere ist eine Stadt mit 34 Wundern, bei der ein Architekt jeden Tag froh sein kann, dass es zu keinem Erdbeben kommt. Erreicht hat das der Reddit-Nutzer dadabouin.

Zuletzt wurde Civilization 6 mit dem Addon Rise and Fall erweitert:

Der Spieler hat es sich aus reinem Spaß und Interesse zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Wunder in einer Stadt unterzubringen. In einem normalen Spiel wäre das allerdings nicht möglich gewesen. Um seinen Plan umzusetzen, hat er kurzerhand mit der FireTuner-Software, die im Installationsordner des Spiels versteckt ist, die Karte ein wenig zu seinem Gunsten angepasst.

Abseits davon hat er anschließend das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Prinz gestartet und sich Zug um Zug den zahllosen Wundern genähert. Am Ende sah seine Stadt wie folgt aus:

(Bildquelle: dadabouin via Reddit)

Noch mehr Bilder und wie er nach und nach die Stadt aufgebaut hat, seht ihr in einer Imgur-Galerie. Übrigens durch den Bau von Wundern musste der Spieler auf viele andere Distrikte verzichten, was ihn hin und wieder in den Ruin hätte stürzen können.

Einen wirklichen spieltechnischen Sinn und Zweck verfolgt die "34 Wunder in einer Stadt"-Taktik übrigens nicht. Sie dient lediglich der Veranschaulichung, aber wäre in einem normalen Spiel nicht umsetzbar.