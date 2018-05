Monopoly für die Nintendo Switch scheint, wie ein Reddit-Nutzer berichtet, kein wirklich gutes Spiel zu sein. "Es ist buggy und langsam". Doch das sei laut ihm nicht das eigentliche Problem. Viel nerviger sei, dass es für ihn in einer Runde keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen. Seine Tortur hat er nun mit Nutzern des Forums geteilt.

Stellt euch vor, ihr zwingt euch, ein Spiel zu spielen, seid am Gewinnen und dann hindert euch ein nerviger NPC, mit einer unfairen Taktik am Sieg. Genau das ist NickFromIRL in Monopoly für die Switch passiert. Seine Runde spielt er gegen die NPCs David und Anthony.

"Ich entschied mich dafür, mich durch eine komplette Runde mit ein paar NPCs zu erzwingen, obwohl sie unheimlich lange Zeit brauchen, um ihre Züge zu vervollständigen ... Ich spiele mit den NPCs David und Anthony. David ist ein Idiot, Anthony scheint ein netter Kerl zu sein. Anthony bietet mir immer wieder einen Handel an."

Der erste Eindruck scheint wohl doch zu täuschen. Denn nachdem David ausscheidet, bleiben nur noch Anthony und Nick übrig. Alles sieht nach einer Niederlage für den NPC Anthony aus. Doch dieser habe wohl den "ältesten NPC-Trick" ausgepackt, indem er seine Züge einfach nicht spielte.

"Er befindet sich in einer Endlosschleife, checkt seine Eigentümer, schaut auf das Brett, dann checkt er seine Eigentümer und schaut dann auf das Brett ... hin und her, hin und her, für immer!"

Monopoly für die Switch hatte schon nach der Veröffentlichung mit Fehlern zu kämpfen. So waren teilweise Ladezeiten von bis zu 30 Minuten üblich. Doch dieser Bug zerstört der Spielspaß scheinbar gänzlich. Auch wenn wir alle ungern bei Monopoly verlieren, sollte sich eine KI wohl im Griff haben, oder?